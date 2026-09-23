Top.Mail.Ru
SSD Накопитель SSD Samsung M.2 2280 8TB 9100 PRO черный Client SSD PCIe 5x4 NVMe купить в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Накопитель SSD Samsung M.2 2280 8TB 9100 PRO черный Client SSD PCIe 5x4 NVMe

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Накопитель SSD Samsung M.2 2280 8TB 9100 PRO черный Client SSD PCIe 5x4 NVMe - фото 1
Накопитель SSD Samsung M.2 2280 8TB 9100 PRO черный Client SSD PCIe 5x4 NVMe - фото 2
Накопитель SSD Samsung M.2 2280 8TB 9100 PRO черный Client SSD PCIe 5x4 NVMe - фото 3
Накопитель SSD Samsung M.2 2280 8TB 9100 PRO черный Client SSD PCIe 5x4 NVMe - фото 4
Накопитель SSD Samsung M.2 2280 8TB 9100 PRO черный Client SSD PCIe 5x4 NVMe - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
14800
Скорость записи, Мб/с
14800
Максимальный ресурс записи (TBW)
13400
Энергопотребление
10.5
  • Накопитель SSD Samsung M.2 2280 8TB 9100 PRO черный Client SSD PCIe 5x4 NVMe - фото 1
  • Накопитель SSD Samsung M.2 2280 8TB 9100 PRO черный Client SSD PCIe 5x4 NVMe - фото 2
  • Накопитель SSD Samsung M.2 2280 8TB 9100 PRO черный Client SSD PCIe 5x4 NVMe - фото 3
  • Накопитель SSD Samsung M.2 2280 8TB 9100 PRO черный Client SSD PCIe 5x4 NVMe - фото 4
  • Накопитель SSD Samsung M.2 2280 8TB 9100 PRO черный Client SSD PCIe 5x4 NVMe - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
188 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732858
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Форм-фактор
M.2 2280
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
14800
Скорость записи, Мб/с
14800
Максимальный ресурс записи (TBW)
13400
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление
10.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
70

Описание товара Накопитель SSD Samsung M.2 2280 8TB 9100 PRO черный Client SSD PCIe 5x4 NVMe

**Твердотельный накопитель Samsung 9100 PRO: скорость и надёжность для вашего ПК** Откройте для себя новые горизонты производительности с SSD Samsung 9100 PRO! Этот твердотельный накопитель — идеальное решение для тех, кто ценит высокую скорость работы и надёжность. **Основные характеристики:** * ёмкость: 8 ТБ — достаточно места для хранения всех ваших файлов, программ и игр; * интерфейс: PCIe Gen5 x4 с NVMe — обеспечивает молниеносную скорость чтения и записи данных; * скорость чтения до 14800 МБ/с и записи до 13400 МБ/с — забудьте о долгом ожидании загрузки системы и приложений; * технология 3D NAND — гарантирует долговечность и стабильность работы; * ожидаемое время безотказной работы (MTBF) — 1,5 миллиона часов — надёжность, на которую можно положиться; * ресурс записи 4800 TBW и 0,33 DWPD — накопитель прослужит долго даже при интенсивном использовании. **Преимущества:** * высокая производительность: ускорьте работу вашего компьютера и наслаждайтесь быстрой загрузкой операционной системы и приложений; * надёжность: технология 3D NAND и высокий показатель MTBF обеспечивают долгий срок службы накопителя; * компактность: форм-фактор M.2 2280 позволяет установить SSD в большинство современных ПК и ноутбуков. Выберите SSD Samsung 9100 PRO и ощутите разницу в скорости и надёжности работы вашего компьютера!

Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung M.2 2280 8TB 9100 PRO черный Client SSD PCIe 5x4 NVMe




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Samsung
Форм-фактор
M.2 2280
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
14800
Скорость записи, Мб/с
14800
Максимальный ресурс записи (TBW)
13400
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление
10.5
Страна производитель
Китай
Описание
**Твердотельный накопитель Samsung 9100 PRO: скорость и надёжность для вашего ПК** Откройте для себя новые горизонты производительности с SSD Samsung 9100 PRO! Этот твердотельный накопитель — идеальное решение для тех, кто ценит высокую скорость работы и надёжность. **Основные характеристики:** * ёмкость: 8 ТБ — достаточно места для хранения всех ваших файлов, программ и игр; * интерфейс: PCIe Gen5 x4 с NVMe — обеспечивает молниеносную скорость чтения и записи данных; * скорость чтения до 14800 МБ/с и записи до 13400 МБ/с — забудьте о долгом ожидании загрузки системы и приложений; * технология 3D NAND — гарантирует долговечность и стабильность работы; * ожидаемое время безотказной работы (MTBF) — 1,5 миллиона часов — надёжность, на которую можно положиться; * ресурс записи 4800 TBW и 0,33 DWPD — накопитель прослужит долго даже при интенсивном использовании. **Преимущества:** * высокая производительность: ускорьте работу вашего компьютера и наслаждайтесь быстрой загрузкой операционной системы и приложений; * надёжность: технология 3D NAND и высокий показатель MTBF обеспечивают долгий срок службы накопителя; * компактность: форм-фактор M.2 2280 позволяет установить SSD в большинство современных ПК и ноутбуков. Выберите SSD Samsung 9100 PRO и ощутите разницу в скорости и надёжности работы вашего компьютера!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Samsung M.2 2280 8TB 9100 PRO черный Client SSD PCIe 5x4 NVMe - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...