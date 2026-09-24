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SSD Накопитель SSD Silicon Power SATA-III 1TB Ace A55 (SP001TBSS3A55S25) купить в Москве
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Накопитель SSD Silicon Power SATA-III 1TB Ace A55 (SP001TBSS3A55S25)

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Накопитель SSD Silicon Power SATA-III 1TB Ace A55 (SP001TBSS3A55S25) - фото 1
Накопитель SSD Silicon Power SATA-III 1TB Ace A55 (SP001TBSS3A55S25) - фото 2
Накопитель SSD Silicon Power SATA-III 1TB Ace A55 (SP001TBSS3A55S25) - фото 3
Накопитель SSD Silicon Power SATA-III 1TB Ace A55 (SP001TBSS3A55S25) - фото 4
Накопитель SSD Silicon Power SATA-III 1TB Ace A55 (SP001TBSS3A55S25) - фото 5
Накопитель SSD Silicon Power SATA-III 1TB Ace A55 (SP001TBSS3A55S25) - фото 6
Накопитель SSD Silicon Power SATA-III 1TB Ace A55 (SP001TBSS3A55S25) - фото 7
Накопитель SSD Silicon Power SATA-III 1TB Ace A55 (SP001TBSS3A55S25) - фото 8
Накопитель SSD Silicon Power SATA-III 1TB Ace A55 (SP001TBSS3A55S25) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
500
Энергопотребление, Вт
2
  • Накопитель SSD Silicon Power SATA-III 1TB Ace A55 (SP001TBSS3A55S25) - фото 1
  • Накопитель SSD Silicon Power SATA-III 1TB Ace A55 (SP001TBSS3A55S25) - фото 2
  • Накопитель SSD Silicon Power SATA-III 1TB Ace A55 (SP001TBSS3A55S25) - фото 3
  • Накопитель SSD Silicon Power SATA-III 1TB Ace A55 (SP001TBSS3A55S25) - фото 4
  • Накопитель SSD Silicon Power SATA-III 1TB Ace A55 (SP001TBSS3A55S25) - фото 5
  • Накопитель SSD Silicon Power SATA-III 1TB Ace A55 (SP001TBSS3A55S25) - фото 6
  • Накопитель SSD Silicon Power SATA-III 1TB Ace A55 (SP001TBSS3A55S25) - фото 7
  • Накопитель SSD Silicon Power SATA-III 1TB Ace A55 (SP001TBSS3A55S25) - фото 8
  • Накопитель SSD Silicon Power SATA-III 1TB Ace A55 (SP001TBSS3A55S25) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715883
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Характеристики

Бренд
Silicon Power
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
500
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление, Вт
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
205

Описание товара Накопитель SSD Silicon Power SATA-III 1TB Ace A55 (SP001TBSS3A55S25)

SSD накопитель Silicon Power — это высокопроизводительное решение для хранения данных, обеспечивающее надежную и эффективную работу. С объемом 1024 ГБ этот накопитель предоставляет достаточно места для хранения ваших необходимых файлов, приложений и операционных систем. В основе его работы лежит флэш-память типа TLC, которая гарантирует сбалансированное соотношение между ценой и долговечностью. SSD накопитель оснащен интерфейсом SATA и выполнен в форм-факторе 2.5 дюйма, что делает его совместимым с большинством современных ноутбуков и настольных компьютеров. При скорости чтения до 560 МБ/с и скорости записи до 530 МБ/с устройство обеспечивает быструю и плавную работу при выполнении любых задач, будь то работа с большими объемами данных или запуск ресурсоемких программ. Энергоэффективность также является одним из преимуществ данного SSD накопителя: потребляя всего 2 Вт, Silicon Power заботится о вашей экономии и снижении нагрузки на систему питания вашего устройства. Максимальный ресурс записи (TBW) в размере 500 Тб, а также время наработки на отказ на уровне 1 500 000 часов подчеркивают надежность и долговечность этого продукта от Silicon Power. Этот SSD накопитель — идеальный выбор для тех, кто ищет надежный, быстрый и энергоэффективный способ модернизации своего компьютера, обеспечивая при этом долговременную защиту данных и высокую производительность.



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Отзывы о товаре Накопитель SSD Silicon Power SATA-III 1TB Ace A55 (SP001TBSS3A55S25)




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Характеристики
Бренд
Silicon Power
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
500
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление, Вт
2
Страна производитель
Китай
Описание
SSD накопитель Silicon Power — это высокопроизводительное решение для хранения данных, обеспечивающее надежную и эффективную работу. С объемом 1024 ГБ этот накопитель предоставляет достаточно места для хранения ваших необходимых файлов, приложений и операционных систем. В основе его работы лежит флэш-память типа TLC, которая гарантирует сбалансированное соотношение между ценой и долговечностью. SSD накопитель оснащен интерфейсом SATA и выполнен в форм-факторе 2.5 дюйма, что делает его совместимым с большинством современных ноутбуков и настольных компьютеров. При скорости чтения до 560 МБ/с и скорости записи до 530 МБ/с устройство обеспечивает быструю и плавную работу при выполнении любых задач, будь то работа с большими объемами данных или запуск ресурсоемких программ. Энергоэффективность также является одним из преимуществ данного SSD накопителя: потребляя всего 2 Вт, Silicon Power заботится о вашей экономии и снижении нагрузки на систему питания вашего устройства. Максимальный ресурс записи (TBW) в размере 500 Тб, а также время наработки на отказ на уровне 1 500 000 часов подчеркивают надежность и долговечность этого продукта от Silicon Power. Этот SSD накопитель — идеальный выбор для тех, кто ищет надежный, быстрый и энергоэффективный способ модернизации своего компьютера, обеспечивая при этом долговременную защиту данных и высокую производительность.


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