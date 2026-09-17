Накопитель SSD A-Data XPG SX8200 Pro 512Gb (ASX8200PNP-512GT-C)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD A-Data XPG SX8200 Pro 512Gb (ASX8200PNP-512GT-C)
512 Гб встроенной памяти в SSD-накопителе A-DATA XPG SX8200 Pro ASX8200PNP-512GT-C позволяют использовать его как дополнительное хранилище, так и в качестве основного носителя информации. Улучшенный тип памяти 3D TLC и ресурс TBW в 320 ТБ обеспечивают качественную работу даже при частой перезаписи данных. А скорость записи около 2300 Мб/с позволяет легко переносить файлы даже больших размеров. SSD-накопитель A-DATA XPG SX8200 Pro ASX8200PNP-512GT-C оснащен интерфейсом PCI-E x4 и поддержкой NVMe, благодаря которым работа устройства остается на высоте в течение всего срока службы. Производитель гарантирует 2000000 ч выработки на отказ. Для удобства пользователей накопитель выполнен в форм-фактор M.2 2280 и имеет толщину 3.5 мм. За счет чего легко встраивается в любую модель компьютеров и ноутбуков.
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