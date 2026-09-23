Накопитель SSD A-Data Legend 710 1Tb ALEG-710-1TCS
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
2400
Скорость записи, Мб/с
1800
Максимальный ресурс записи (TBW)
260
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 600 руб.
В наличии
Код товара: 590973
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Загружаем...
14 600 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
2400
Скорость записи, Мб/с
1800
Максимальный ресурс записи (TBW)
260
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х11х2
Вес, г.
30
Описание товара Накопитель SSD A-Data Legend 710 1Tb ALEG-710-1TCS
M.2 накопитель ADATA LEGEND 710 на основе твердотельного запоминающего устройства с интерфейсом PCIe Gen3 x4 обеспечивает скорость в пределах 2400 Мбайт/сек, тем самым существенно повышая быстродействие и производительность аппаратной платформы ПК. Благодаря объему 1000 ГБ накопитель позволяет хранить весьма большое количество различных файлов. Стилизованный охлаждающий радиатор эффективно отводит тепло и предотвращает перегрев. Технология исправления ошибок и аппаратное шифрование AES гарантируют надежность в работе ADATA LEGEND 710.
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
2400
Скорость записи, Мб/с
1800
Развернуть
Максимальный ресурс записи (TBW)
260
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
M.2 накопитель ADATA LEGEND 710 на основе твердотельного запоминающего устройства с интерфейсом PCIe Gen3 x4 обеспечивает скорость в пределах 2400 Мбайт/сек, тем самым существенно повышая быстродействие и производительность аппаратной платформы ПК. Благодаря объему 1000 ГБ накопитель позволяет хранить весьма большое количество различных файлов. Стилизованный охлаждающий радиатор эффективно отводит тепло и предотвращает перегрев. Технология исправления ошибок и аппаратное шифрование AES гарантируют надежность в работе ADATA LEGEND 710.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 2048 ГБ, 512 ГБ
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 2048 ГБ, 512 ГБ
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Накопитель SSD A-Data Legend 710 1Tb ALEG-710-1TCS - стоимость товара 14600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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