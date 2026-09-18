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SSD Накопитель SSD Apacer AST280 240Gb (AP240GAST280-1) купить в Москве
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Накопитель SSD Apacer AST280 240Gb (AP240GAST280-1)

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Накопитель SSD Apacer AST280 240Gb (AP240GAST280-1)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
140
Энергопотребление
1.4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 264603
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Характеристики

Бренд
Apacer
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
140
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление
1.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х4х1
Вес, г.
150

Описание товара Накопитель SSD Apacer AST280 240Gb (AP240GAST280-1)

SSD накопитель Apacer AST280 является оптимальным вариантом для любого владельца ноутбука или стационарного ПК благодаря высокой скорости записи и считывания различных типов данных. Подключается устройство с использованием современного интерфейса SATA3. Использоваться эта модель SSD-накопителя может как в настольных персональных компьютерах, так и в ноутбуках, которые совместимы с девайсами стандарта M.2 с M или B ключами. Объёма встроенной памяти в 240 Гб достаточно для установки любой операционной системы и решения большинства повседневных задач по работе или дома.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Apacer AST280 240Gb (AP240GAST280-1)




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Характеристики
Бренд
Apacer
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
140
Развернуть
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление
1.4
Страна производитель
Китай
Описание
SSD накопитель Apacer AST280 является оптимальным вариантом для любого владельца ноутбука или стационарного ПК благодаря высокой скорости записи и считывания различных типов данных. Подключается устройство с использованием современного интерфейса SATA3. Использоваться эта модель SSD-накопителя может как в настольных персональных компьютерах, так и в ноутбуках, которые совместимы с девайсами стандарта M.2 с M или B ключами. Объёма встроенной памяти в 240 Гб достаточно для установки любой операционной системы и решения большинства повседневных задач по работе или дома.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Apacer AST280 240Gb (AP240GAST280-1) - данный товар вы можете купить по цене 3700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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