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SSD Накопитель SSD KingPrice 240Gb KPSS240G3 купить в Москве
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Накопитель SSD KingPrice 240Gb KPSS240G3

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
240
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
1800
Скорость записи, Мб/с
1000
Максимальный ресурс записи (TBW)
120
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  • Накопитель SSD KingPrice 240Gb KPSS240G3 - фото 8
  • Накопитель SSD KingPrice 240Gb KPSS240G3 - фото 9
  • Накопитель SSD KingPrice 240Gb KPSS240G3 - фото 10
  • Накопитель SSD KingPrice 240Gb KPSS240G3 - фото 11
  • Накопитель SSD KingPrice 240Gb KPSS240G3 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715806
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Характеристики

Бренд
KINGPRICE
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
240
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
1800
Скорость записи, Мб/с
1000
Максимальный ресурс записи (TBW)
120
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х1
Вес, г.
50

Описание товара Накопитель SSD KingPrice 240Gb KPSS240G3

Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. С объемом 240 ГБ вы получите сочетание производительности и оптимального места для хранения файлов. Интерфейс PCIe 3.0 x4 обладает увеличенной скоростью передачи данных, отлично подходит для ресурсоемких приложений и игр. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.

Отзывы о товаре Накопитель SSD KingPrice 240Gb KPSS240G3




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Характеристики
Бренд
KINGPRICE
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
240
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
1800
Скорость записи, Мб/с
1000
Максимальный ресурс записи (TBW)
120
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. С объемом 240 ГБ вы получите сочетание производительности и оптимального места для хранения файлов. Интерфейс PCIe 3.0 x4 обладает увеличенной скоростью передачи данных, отлично подходит для ресурсоемких приложений и игр. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
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Отзывы


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