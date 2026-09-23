Накопитель SSD Netac 250Gb NV3000 Series (NT01NV3000-250-E4X)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
250
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
QLC
Скорость чтения, Мб/c
3000
Скорость записи, Мб/с
1400
Максимальный ресурс записи (TBW)
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 950 руб.
В наличии
Код товара: 539419
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 950 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
250
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
QLC
Скорость чтения, Мб/c
3000
Скорость записи, Мб/с
1400
Максимальный ресурс записи (TBW)
150
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х2
Вес, г.
30
Описание товара Накопитель SSD Netac 250Gb NV3000 Series (NT01NV3000-250-E4X)
Netac NV3000 является производительным и надежным устройством. Он подключается к системе за счет использования интерфейса PCI-E 3.0 x4 и выполнен в компактном типоразмере M.2. Netac NV3000 характеризуется стабильной работой на протяжении длительного срока службы.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 690 руб.1423 руб. в СплитНакопитель SSD Transcend SSD230S 128Gb (TS128GSSD230S)
-
В наличииЦена 5 760 руб.1440 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot 256Gb P300 (P300P256GM28)
-
В наличииЦена 5 770 руб.1443 руб. в СплитНакопитель SSD Silicon Power UD90 250Gb (SP250GBP44UD9005)
-
В наличииЦена 5 780 руб.1445 руб. в СплитНакопитель SSD CBR 480GB SATA III (SSD-480GB-2.5-LT22)
-
В наличииЦена 5 890 руб.1473 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 2280 256GB P320P256GM28 PATRIOT
-
В наличииЦена 6 030 руб.1508 руб. в СплитНакопитель SSD AMD SATA-III 512Gb Radeon R3 (R3SL0512G2)
-
В наличииЦена 6 460 руб.1615 руб. в СплитНакопитель SSD Apacer AS350 Panther 512Gb (AP512GAS350-1)
-
В наличииЦена 6 560 руб.1640 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data M.2 2280 256GB (ALEG-710-256GCS)
-
В наличииЦена 6 560 руб.1640 руб. в СплитSSD накопитель Netac SSD NV30ES 256GB PCIe 3 x4 M.2 2242 NVMe 3D...
-
В наличииЦена 6 570 руб.1643 руб. в СплитНакопитель SSD Transcend MSA230S 128GB (TS128GMSA230S)
-
В наличииЦена 6 710 руб.1678 руб. в СплитНакопитель SSD Silicon Power Slim S55 480Gb 2.5 (SP480GBSS3S55S2...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитНакопитель SSD Netac SA500 480Гб (NT01SA500-480-S3X)
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
250
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
QLC
Скорость чтения, Мб/c
3000
Скорость записи, Мб/с
1400
Максимальный ресурс записи (TBW)
150
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Netac NV3000 является производительным и надежным устройством. Он подключается к системе за счет использования интерфейса PCI-E 3.0 x4 и выполнен в компактном типоразмере M.2. Netac NV3000 характеризуется стабильной работой на протяжении длительного срока службы.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Накопитель SSD Netac 250Gb NV3000 Series (NT01NV3000-250-E4X) - купить по цене 5950 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD Netac 250Gb NV3000 Series (NT01NV3000-250-E4X)