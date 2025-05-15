Накопитель SSD A-Data M.2 2280 2TB (ALEG-960M-2TCS)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD A-Data M.2 2280 2TB (ALEG-960M-2TCS)
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель объемом 2 ТБ обеспечивает массу пространства для тяжелых проектов и возможность для гейминга на высокой скорости. Интерфейс PCIe 4.0 x4 предлагает непревзойденную скорость и пропускную способность, позволяя пользователям достигать впечатляющих результатов в играх и производственных задачах. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. DRAM буфер обеспечивает дополнительную производительность за счет кэширования данных. Радиатор охлаждения гарантирует стабильную работу SSD даже под максимальной нагрузкой, предотвращая перегрев и продлевая срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
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Теги товара: 2048 ГБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, 6800, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, 2048 ГБ, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, 3D NAND, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 6800, M.2 2280, 2048 ГБ
Достоинства:
Комментарий:
То что и обещали. Товар соответствует. Все работает.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный, скоростной диск. Цена,качество.
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично работает доволен товаром
Достоинства:
Комментарий:
Всем доволен, быстро выдали. поставил без танцев с бубном, единственное забыл как делать отдельные тома и тупил.
Достоинства:
Комментарий:
Только установил пока всё отлично. после тестов дополню.
Достоинства:
Комментарий:
хороший м2, лучший за свои деньги, очевидно рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Накопитель понравился, завелся сразу. Слышал, что не у всех радиатор прилегает к плате, не знаю, у меня всё четко приклеилось, на видео видно.
Достоинства:
Комментарий:
Покупал для ps5 slim. Диск работает.
Достоинства:
Комментарий:
Плотная упаковка. Оригинальной конструкции компактная система охлаждения. Инструкцию по сборке нужно смотреть в интернете - есть риск собрать неправильно. По работе пока ничего сказать не могу. Да и рекорды ставить на ней не собираюсь
Достоинства:
Комментарий:
Установил в комп,определился сразу,накатил винду,работает шустро!
Достоинства:
Комментарий:
ssd офигенный! система загружается за 15 секунд! в комплекте идёт норм радиатор, не даёт перегреться и хорошо вписался в сборку. программы запускаются мгновенно, даже не смотря что на матери версия pci 3.0. я доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Все замечательно. Скорости соответствуют. В комплекте радиатор, использовать не стал, был штатный на материнской плате. Доставка быстрая.
Достоинства:
Комментарий:
Все в порядке, зарегал накопитель на оф. сайте адаты. Скорости соответствуют, температура отличная.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ssd. Работает очень шустро. Второй такой же взял для PlayStation 5. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
ssd огонь первое впечатление, буду тестить
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ssd, комп запускается мгновенно
Достоинства:
Комментарий:
Один из оптимальных накопителей с такими скаростями
Достоинства:
Комментарий:
Великолепный товар Работает как часы, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Показатели ниже заявленных (
Достоинства:
Комментарий:
Хороший диск, не греется, посмотрим сколько прослужит. Цена отличная (9к 02.25).
Достоинства:
Комментарий:
Хороший товар, на момент покупки самая минимальная цена. Взял для расширения памяти для PS5.
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо,забрал в сетелинке
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, сдд, скорость соответсьвует заявленому
Достоинства:
Комментарий:
1T Legend 960 Max – флагманский накопитель A-data. В комплекте идёт довольно большой радиатор. Это наиболее скоростной диск из всех, что я видел. Контроллер - Silicon Motion SM2264 (четырехъядерный, восьмиканальный контроллер с поддержкой DRAM в виде DDR4). Поставил его на игровой ПК. Legend 960 Max отличается от Legend 960 тем, что имеет радиатор в комплекте. Мой реальный результат теста в программе txBench скорости последовательного чтения 7000, а записи 6200 МБ/с. После нагрузки встроенный термодатчик показывал максимальную температуру 65°C (корпус продувается двумя 120мм кулерами). Рекомендую этот SSD как один из самых лучших на сегодняшний день.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший аналог памяти самсунг, без переплат)
Достоинства:
Комментарий:
Общее впечатление положительное, проблем с установкой и определением системой не было, в работе нареканий нет, очень шустрый.
Достоинства:
Комментарий:
превосходный ссд. уже не первый раз беру на сборки. подходит под систему. в паре с другими адатами - великолепие. если на материнской плате нет радиатора, то отлично подходит комлпектный. советую брать именно версию Макс для этого.
Достоинства:
Комментарий:
Долго мониторили цены и здесь была самая адекватная. Все пришло в срок. Термопрокладки на месте, серийный номер на коробке и на товаре совпадает. Подключили без проблем, работает стабильно
Отзывы о товаре Накопитель SSD A-Data M.2 2280 2TB (ALEG-960M-2TCS)
Достоинства:
Комментарий:
То что и обещали. Товар соответствует. Все работает.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный, скоростной диск. Цена,качество.
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично работает доволен товаром
Достоинства:
Комментарий:
Всем доволен, быстро выдали. поставил без танцев с бубном, единственное забыл как делать отдельные тома и тупил.
Достоинства:
Комментарий:
Только установил пока всё отлично. после тестов дополню.
Достоинства:
Комментарий:
хороший м2, лучший за свои деньги, очевидно рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Накопитель понравился, завелся сразу. Слышал, что не у всех радиатор прилегает к плате, не знаю, у меня всё четко приклеилось, на видео видно.
Достоинства:
Комментарий:
Покупал для ps5 slim. Диск работает.
Достоинства:
Комментарий:
Плотная упаковка. Оригинальной конструкции компактная система охлаждения. Инструкцию по сборке нужно смотреть в интернете - есть риск собрать неправильно. По работе пока ничего сказать не могу. Да и рекорды ставить на ней не собираюсь
Достоинства:
Комментарий:
Установил в комп,определился сразу,накатил винду,работает шустро!
Достоинства:
Комментарий:
ssd офигенный! система загружается за 15 секунд! в комплекте идёт норм радиатор, не даёт перегреться и хорошо вписался в сборку. программы запускаются мгновенно, даже не смотря что на матери версия pci 3.0. я доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Все замечательно. Скорости соответствуют. В комплекте радиатор, использовать не стал, был штатный на материнской плате. Доставка быстрая.
Достоинства:
Комментарий:
Все в порядке, зарегал накопитель на оф. сайте адаты. Скорости соответствуют, температура отличная.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ssd. Работает очень шустро. Второй такой же взял для PlayStation 5. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
ssd огонь первое впечатление, буду тестить
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ssd, комп запускается мгновенно
Достоинства:
Комментарий:
Один из оптимальных накопителей с такими скаростями
Достоинства:
Комментарий:
Великолепный товар Работает как часы, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Показатели ниже заявленных (
Достоинства:
Комментарий:
Хороший диск, не греется, посмотрим сколько прослужит. Цена отличная (9к 02.25).
Достоинства:
Комментарий:
Хороший товар, на момент покупки самая минимальная цена. Взял для расширения памяти для PS5.
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо,забрал в сетелинке
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, сдд, скорость соответсьвует заявленому
Достоинства:
Комментарий:
1T Legend 960 Max – флагманский накопитель A-data. В комплекте идёт довольно большой радиатор. Это наиболее скоростной диск из всех, что я видел. Контроллер - Silicon Motion SM2264 (четырехъядерный, восьмиканальный контроллер с поддержкой DRAM в виде DDR4). Поставил его на игровой ПК. Legend 960 Max отличается от Legend 960 тем, что имеет радиатор в комплекте. Мой реальный результат теста в программе txBench скорости последовательного чтения 7000, а записи 6200 МБ/с. После нагрузки встроенный термодатчик показывал максимальную температуру 65°C (корпус продувается двумя 120мм кулерами). Рекомендую этот SSD как один из самых лучших на сегодняшний день.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший аналог памяти самсунг, без переплат)
Достоинства:
Комментарий:
Общее впечатление положительное, проблем с установкой и определением системой не было, в работе нареканий нет, очень шустрый.
Достоинства:
Комментарий:
превосходный ссд. уже не первый раз беру на сборки. подходит под систему. в паре с другими адатами - великолепие. если на материнской плате нет радиатора, то отлично подходит комлпектный. советую брать именно версию Макс для этого.
Достоинства:
Комментарий:
Долго мониторили цены и здесь была самая адекватная. Все пришло в срок. Термопрокладки на месте, серийный номер на коробке и на товаре совпадает. Подключили без проблем, работает стабильно