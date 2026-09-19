Накопитель SSD Kingston KC600 1Tb (SKC600MS/1024G)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Kingston KC600 1Tb (SKC600MS/1024G)
Тип памяти 3D TLC обеспечивает высокую скорость и длительный срок службы. Эффективная организация пространства на чипе позволяет создать SSD с большой емкостью в компактном формате. С вместимостью 1 ТБ вы сможете хранить все важные файлы, мультимедию и игры, наслаждаясь высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжелых приложений. Высокоскоростной интерфейс mSATA6 обеспечивает быстрое подключение и эффективный доступ к данным. DRAM буфер обеспечивает дополнительную производительность за счет кэширования данных. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. mSATA SSD предлагает компактное решение для повышения скорости работы устройства. Форм-фактор легко заменяется и модернизируется, что обеспечивает дополнительную гибкость при обновлении оборудования.
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