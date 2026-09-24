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SSD Накопитель SSD Kingston 2TB (SNV3S/2000G) купить в Москве
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Накопитель SSD Kingston 2TB (SNV3S/2000G)

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Накопитель SSD Kingston 2TB (SNV3S/2000G) - фото 5
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
6000
Скорость записи, Мб/с
5000
Максимальный ресурс записи (TBW)
640
  • Накопитель SSD Kingston 2TB (SNV3S/2000G) - фото 1
  • Накопитель SSD Kingston 2TB (SNV3S/2000G) - фото 2
  • Накопитель SSD Kingston 2TB (SNV3S/2000G) - фото 3
  • Накопитель SSD Kingston 2TB (SNV3S/2000G) - фото 4
  • Накопитель SSD Kingston 2TB (SNV3S/2000G) - фото 5
  • Накопитель SSD Kingston 2TB (SNV3S/2000G) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715819
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Характеристики

Бренд
Kingston
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
6000
Скорость записи, Мб/с
5000
Максимальный ресурс записи (TBW)
640
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х1
Вес, г.
25

Описание товара Накопитель SSD Kingston 2TB (SNV3S/2000G)

Kingston NV3 PCIe 4.0 NVMe SSD — это свежее решение для хранения данных на основе контроллера NVMe Gen 4x4, обеспечивающее скорость чтения/записи до 6000/5000 МБ/с . SSD-накопитель обеспечивает более низкое энергопотребление и снижает нагрев, оптимизируя производительность вашей системы без ущерба для ее эффективности. Компактная односторонняя конструкция M.2 2280 (22x80 мм) позволяет увеличить объем памяти до 4 ТБ сохраняя место для других компонентов. Оцените скорости NVMe с помощью NV3.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Kingston 2TB (SNV3S/2000G)




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Характеристики
Бренд
Kingston
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
6000
Скорость записи, Мб/с
5000
Максимальный ресурс записи (TBW)
640
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Kingston NV3 PCIe 4.0 NVMe SSD — это свежее решение для хранения данных на основе контроллера NVMe Gen 4x4, обеспечивающее скорость чтения/записи до 6000/5000 МБ/с . SSD-накопитель обеспечивает более низкое энергопотребление и снижает нагрев, оптимизируя производительность вашей системы без ущерба для ее эффективности. Компактная односторонняя конструкция M.2 2280 (22x80 мм) позволяет увеличить объем памяти до 4 ТБ сохраняя место для других компонентов. Оцените скорости NVMe с помощью NV3.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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