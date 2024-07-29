Накопитель SSD Kingston 1024Gb (SKC600/1024G)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Kingston 1024Gb (SKC600/1024G)
Твердотельный накопитель KINGSTON KC600 SKC600/1024G представляет собой современное высокотехнологичное устройство, предназначенное для хранения данных. Отличается быстрым откликом, высокой производительностью и отличными скоростными возможностями при выполнении операций. Выполнен в форм-факторе 2.5 дюйма, поэтому более приемлем для установки на ноутбуки. Память 3D TLC NAND поддерживает аппаратное шифрование. SSD накопитель KINGSTON KC600 SKC600/1024G выполнен в тонком металлическом корпусе, удобном в установке. Ресурс TBW обозначен в 600 Тб. Устройство характеризуется низким энергопотреблением, составляющим 0,06 Вт в режиме ожидания, 1,3 и 3,2 Вт - при чтении и записи, а также незначительным нагревом. Бесперебойная работа обеспечена в температурном диапазоне от 0 до 70 градусов, температура хранения может колебаться от -40 до 85 градусов.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор, M.2 2280
Достоинства:
Скорость чтения и записи(копировал файлы на 50 Гб, скорость была не ниже 480 Гб)
Качество
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Хороший диск
Достоинства:
Надежный ссд, с качественным контроллером и чипами.
Греется не больше 40°
Совместимость
По качеству близок к Samsung EVO
Наличие DRAM-буфера
Цена, ниже большинства на рынке
Недостатки:
Их нет, для Sata ssd это отличный вариант
Комментарий:
Сначала меня смутила цена, сильно ниже рынка, но по факту оказался оригиналом, все пломбы соответствуют.
Пользуюсь уже 3 недели, без каких-либо нареканий и проблем. Рекомендую
Отзывы о товаре Накопитель SSD Kingston 1024Gb (SKC600/1024G)
Достоинства:
Скорость чтения и записи(копировал файлы на 50 Гб, скорость была не ниже 480 Гб)
Качество
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Хороший диск
Достоинства:
Надежный ссд, с качественным контроллером и чипами.
Греется не больше 40°
Совместимость
По качеству близок к Samsung EVO
Наличие DRAM-буфера
Цена, ниже большинства на рынке
Недостатки:
Их нет, для Sata ssd это отличный вариант
Комментарий:
Сначала меня смутила цена, сильно ниже рынка, но по факту оказался оригиналом, все пломбы соответствуют.
Пользуюсь уже 3 недели, без каких-либо нареканий и проблем. Рекомендую