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SSD Накопитель SSD Samsung 1Tb 870 EVO (MZ-77E1T0BW) купить в Москве
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Накопитель SSD Samsung 1Tb 870 EVO (MZ-77E1T0BW)

4 Отзывы
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Накопитель SSD Samsung 1Tb 870 EVO (MZ-77E1T0BW) - фото 1
Накопитель SSD Samsung 1Tb 870 EVO (MZ-77E1T0BW) - фото 2
Накопитель SSD Samsung 1Tb 870 EVO (MZ-77E1T0BW) - фото 3
Накопитель SSD Samsung 1Tb 870 EVO (MZ-77E1T0BW) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Энергопотребление, Вт
4
  • Накопитель SSD Samsung 1Tb 870 EVO (MZ-77E1T0BW) - фото 1
  • Накопитель SSD Samsung 1Tb 870 EVO (MZ-77E1T0BW) - фото 2
  • Накопитель SSD Samsung 1Tb 870 EVO (MZ-77E1T0BW) - фото 3
  • Накопитель SSD Samsung 1Tb 870 EVO (MZ-77E1T0BW) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 419610
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Энергопотребление, Вт
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х2
Вес, г.
120

Описание товара Накопитель SSD Samsung 1Tb 870 EVO (MZ-77E1T0BW)

Samsung 870 EVO 1TB - внутренний 2.5? SATA SSD, рассчитанный на апгрейд настольных ПК и ноутбуков с заметным ускорением загрузки системы и приложений. Диск подходит как для домашнего, так и для профессионального использования, где важны надёжность и стабильная скорость работы.

Для каких задач и систем

Накопитель хорошо подходит под роль системного диска с установкой ОС, офисных программ и игр, а также для хранения рабочих проектов и медиатеки. Благодаря широкому уровню совместимости SSD можно использовать в ПК, ноутбуках, консолях и внешних боксах с интерфейсом SATA.

Ключевые особенности

870 EVO обеспечивает последовательное чтение до 560 МБ/с и запись до 530 МБ/с, упираясь в предел интерфейса SATA 6 Гбит/с. Диск построен на фирменной памяти V-NAND и контроллере Samsung, поддерживает TRIM, S.M.A.R.T и аппаратное шифрование, а заявленный ресурс MTBF достигает 1.5 млн часов. Фирменное ПО Samsung Magician помогает мониторить состояние накопителя, обновлять прошивку и оптимизировать производительность.

Важные нюансы перед покупкой

Накопитель использует интерфейс SATA, поэтому при сборке новых систем стоит учитывать, что NVMe-SSD дают ещё более высокие скорости, но требуют свободного слота M.2. Для старых ПК и ноутбуков с HDD переход на 870 EVO даст кратный рост отзывчивости системы без замены платформы.



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Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung 1Tb 870 EVO (MZ-77E1T0BW)

Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Чувашев Максим

Достоинства:


Комментарий:
Производство Вьетнам не Корея,
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2024
Эд К.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинальный товар, заявленные скорости соответствуют, при тестировании всë определяется. Рекомнндую.
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2024
Марина К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, качественный товар
Источник: Яндекс Маркет
31.07.2024
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает, отличный диск. Рекомендую.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Энергопотребление, Вт
4
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Samsung 870 EVO 1TB - внутренний 2.5? SATA SSD, рассчитанный на апгрейд настольных ПК и ноутбуков с заметным ускорением загрузки системы и приложений. Диск подходит как для домашнего, так и для профессионального использования, где важны надёжность и стабильная скорость работы.

Для каких задач и систем

Накопитель хорошо подходит под роль системного диска с установкой ОС, офисных программ и игр, а также для хранения рабочих проектов и медиатеки. Благодаря широкому уровню совместимости SSD можно использовать в ПК, ноутбуках, консолях и внешних боксах с интерфейсом SATA.

Ключевые особенности

870 EVO обеспечивает последовательное чтение до 560 МБ/с и запись до 530 МБ/с, упираясь в предел интерфейса SATA 6 Гбит/с. Диск построен на фирменной памяти V-NAND и контроллере Samsung, поддерживает TRIM, S.M.A.R.T и аппаратное шифрование, а заявленный ресурс MTBF достигает 1.5 млн часов. Фирменное ПО Samsung Magician помогает мониторить состояние накопителя, обновлять прошивку и оптимизировать производительность.

Важные нюансы перед покупкой

Накопитель использует интерфейс SATA, поэтому при сборке новых систем стоит учитывать, что NVMe-SSD дают ещё более высокие скорости, но требуют свободного слота M.2. Для старых ПК и ноутбуков с HDD переход на 870 EVO даст кратный рост отзывчивости системы без замены платформы.



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Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Чувашев Максим

Достоинства:


Комментарий:
Производство Вьетнам не Корея,
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2024
Эд К.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинальный товар, заявленные скорости соответствуют, при тестировании всë определяется. Рекомнндую.
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2024
Марина К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, качественный товар
Источник: Яндекс Маркет
31.07.2024
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает, отличный диск. Рекомендую.


Накопитель SSD Samsung 1Tb 870 EVO (MZ-77E1T0BW) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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