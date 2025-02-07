Накопитель SSD Samsung 1Tb 870 EVO (MZ-77E1T0BW)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Samsung 1Tb 870 EVO (MZ-77E1T0BW)
Samsung 870 EVO 1TB - внутренний 2.5? SATA SSD, рассчитанный на апгрейд настольных ПК и ноутбуков с заметным ускорением загрузки системы и приложений. Диск подходит как для домашнего, так и для профессионального использования, где важны надёжность и стабильная скорость работы.
Для каких задач и систем
Накопитель хорошо подходит под роль системного диска с установкой ОС, офисных программ и игр, а также для хранения рабочих проектов и медиатеки. Благодаря широкому уровню совместимости SSD можно использовать в ПК, ноутбуках, консолях и внешних боксах с интерфейсом SATA.
Ключевые особенности
870 EVO обеспечивает последовательное чтение до 560 МБ/с и запись до 530 МБ/с, упираясь в предел интерфейса SATA 6 Гбит/с. Диск построен на фирменной памяти V-NAND и контроллере Samsung, поддерживает TRIM, S.M.A.R.T и аппаратное шифрование, а заявленный ресурс MTBF достигает 1.5 млн часов. Фирменное ПО Samsung Magician помогает мониторить состояние накопителя, обновлять прошивку и оптимизировать производительность.
Важные нюансы перед покупкой
Накопитель использует интерфейс SATA, поэтому при сборке новых систем стоит учитывать, что NVMe-SSD дают ещё более высокие скорости, но требуют свободного слота M.2. Для старых ПК и ноутбуков с HDD переход на 870 EVO даст кратный рост отзывчивости системы без замены платформы.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
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Samsung 870 EVO 1TB - внутренний 2.5? SATA SSD, рассчитанный на апгрейд настольных ПК и ноутбуков с заметным ускорением загрузки системы и приложений. Диск подходит как для домашнего, так и для профессионального использования, где важны надёжность и стабильная скорость работы.
Для каких задач и систем
Накопитель хорошо подходит под роль системного диска с установкой ОС, офисных программ и игр, а также для хранения рабочих проектов и медиатеки. Благодаря широкому уровню совместимости SSD можно использовать в ПК, ноутбуках, консолях и внешних боксах с интерфейсом SATA.
Ключевые особенности
870 EVO обеспечивает последовательное чтение до 560 МБ/с и запись до 530 МБ/с, упираясь в предел интерфейса SATA 6 Гбит/с. Диск построен на фирменной памяти V-NAND и контроллере Samsung, поддерживает TRIM, S.M.A.R.T и аппаратное шифрование, а заявленный ресурс MTBF достигает 1.5 млн часов. Фирменное ПО Samsung Magician помогает мониторить состояние накопителя, обновлять прошивку и оптимизировать производительность.
Важные нюансы перед покупкой
Накопитель использует интерфейс SATA, поэтому при сборке новых систем стоит учитывать, что NVMe-SSD дают ещё более высокие скорости, но требуют свободного слота M.2. Для старых ПК и ноутбуков с HDD переход на 870 EVO даст кратный рост отзывчивости системы без замены платформы.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Достоинства:
Комментарий:
Производство Вьетнам не Корея,
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальный товар, заявленные скорости соответствуют, при тестировании всë определяется. Рекомнндую.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, качественный товар
Достоинства:
Комментарий:
Все работает, отличный диск. Рекомендую.
Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung 1Tb 870 EVO (MZ-77E1T0BW)
Достоинства:
Комментарий:
Производство Вьетнам не Корея,
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальный товар, заявленные скорости соответствуют, при тестировании всë определяется. Рекомнндую.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, качественный товар
Достоинства:
Комментарий:
Все работает, отличный диск. Рекомендую.