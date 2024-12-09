Накопитель SSD Kingston 2TB SFYRDK/2000G
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7300
Скорость записи, Мб/с
7000
Максимальный ресурс записи (TBW)
2048
Энергопотребление
9.9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 586728
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 1.3 до 2 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 7000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 7000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7300
Скорость записи, Мб/с
7000
Максимальный ресурс записи (TBW)
2048
Время наработки на отказ, час
1800000
Энергопотребление
9.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х2
Вес, г.
120
Описание товара Накопитель SSD Kingston 2TB SFYRDK/2000G
M.2 накопитель Kingston FURY Renegade – высокопроизводительное устройство для геймеров. Благодаря контроллеру с интерфейсом Gen 4x4 NVMe и технологии 3D TLC NAND он демонстрирует скорость в пределах 7300 Мбайт/сек, обеспечивая повышение отзывчивости и производительности системы при загрузке игр, потоковой передаче видео и выполнении других ресурсоемких задач. SSD-диск обладает объемом 2000 ГБ, позволяя надежно хранить большое количество различного контента. Графеновый радиатор эффективно охлаждает Kingston FURY Renegade и поддерживает стабильность функционирования при продолжительных нагрузках.
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 1.3 до 2 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 7000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 7000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7300
Скорость записи, Мб/с
7000
Максимальный ресурс записи (TBW)
2048
Развернуть
Время наработки на отказ, час
1800000
Энергопотребление
9.9
Страна производитель
Китай
M.2 накопитель Kingston FURY Renegade – высокопроизводительное устройство для геймеров. Благодаря контроллеру с интерфейсом Gen 4x4 NVMe и технологии 3D TLC NAND он демонстрирует скорость в пределах 7300 Мбайт/сек, обеспечивая повышение отзывчивости и производительности системы при загрузке игр, потоковой передаче видео и выполнении других ресурсоемких задач. SSD-диск обладает объемом 2000 ГБ, позволяя надежно хранить большое количество различного контента. Графеновый радиатор эффективно охлаждает Kingston FURY Renegade и поддерживает стабильность функционирования при продолжительных нагрузках.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Теги товара: TLC, 2048 ГБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, 2048 ГБ, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, 2048 ГБ
Достоинства:
Комментарий:
установил на пс 5 показал хорошую скорость, игры скачиваю теперь
Достоинства:
Комментарий:
Известный бренд. Лично я с четверть века им пользуюсь. О таком скоростном SSD да ещё и по такой цене давно мечтал. Жаль, что по обыкновенным параметрам не подошёл. Тем не менее, всё-равно рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Товар хорошего качества, упаковка на высшем уровне, несколько раз заказывали у данного продавца, всё на высшем уровне!
Достоинства:
Комментарий:
Качественный товар в эксплуатации уже больше месяца.
Достоинства:
Комментарий:
Выбирала между Samsung 990 PRO With Heatsink 2 ТБ и Kingston FURY Renegate 2tb, выбрала данную модель так как ресурс TBW больше, а подделок гораздо меньше. TBW — total bytes written, «всего записанных байт» - лимит на общее количество всей записанной информации за весь срок пользования SSD накопителем в терабайтах. По достижении указанного значения работоспособность устройства не гарантируется. В целом товаром и заказом довольна, брала по акции в черную пятницу 2tb за 15650.
Достоинства:
Комментарий:
Посмотрим как поведет себя при эксплуатации
Достоинства:
Комментарий:
Жаль что нет винитика в комплекте.
Накопитель SSD Kingston 2TB SFYRDK/2000G - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD Kingston 2TB SFYRDK/2000G
Достоинства:
Комментарий:
установил на пс 5 показал хорошую скорость, игры скачиваю теперь
Достоинства:
Комментарий:
Известный бренд. Лично я с четверть века им пользуюсь. О таком скоростном SSD да ещё и по такой цене давно мечтал. Жаль, что по обыкновенным параметрам не подошёл. Тем не менее, всё-равно рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Товар хорошего качества, упаковка на высшем уровне, несколько раз заказывали у данного продавца, всё на высшем уровне!
Достоинства:
Комментарий:
Качественный товар в эксплуатации уже больше месяца.
Достоинства:
Комментарий:
Выбирала между Samsung 990 PRO With Heatsink 2 ТБ и Kingston FURY Renegate 2tb, выбрала данную модель так как ресурс TBW больше, а подделок гораздо меньше. TBW — total bytes written, «всего записанных байт» - лимит на общее количество всей записанной информации за весь срок пользования SSD накопителем в терабайтах. По достижении указанного значения работоспособность устройства не гарантируется. В целом товаром и заказом довольна, брала по акции в черную пятницу 2tb за 15650.
Достоинства:
Комментарий:
Посмотрим как поведет себя при эксплуатации
Достоинства:
Комментарий:
Жаль что нет винитика в комплекте.