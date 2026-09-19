Накопитель SSD Samsung Enterprise PM9A3 960GB (MZQL2960HCJR-00A07) OEM
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Samsung Enterprise PM9A3 960GB (MZQL2960HCJR-00A07) OEM
Серверный SSD накопитель Samsung PM9A3 на 960 ГБ – удобное решение для небольшой корпоративной системы. Структура памяти 3D NAND сохраняет компактный форм-фактор устройства 2.5” с подключением через U.2. Серверный накопитель быстро обрабатывает большие объемы информации, ускоряет загрузку системы и мощных программ. Samsung PM9A3 выполняет чтение со скоростью 6500 Мбайт/сек, обеспечивает комфортную работу нескольких пользователей. Запись при 1500 Мбайт/сек сокращает время ожидания при сложных вычислениях. Накопитель с ресурсом перезаписи 1752 ТБ гарантирует надежную и стабильную работу на протяжении всего срока службы.
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