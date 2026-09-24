Накопитель SSD Samsung 4TB 990 Pro (MZ-V9P4T0CW)
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7450
Скорость записи, Мб/с
6900
Максимальный ресурс записи (TBW)
2400
Энергопотребление, Вт
8.6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 715869
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7450
Скорость записи, Мб/с
6900
Максимальный ресурс записи (TBW)
2400
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Энергопотребление, Вт
8.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
75
Описание товара Накопитель SSD Samsung 4TB 990 Pro (MZ-V9P4T0CW)
M.2 накопитель Samsung 990 PRO с буфером DRAM и высокими скоростными характеристиками обеспечивает производительность при редактировании видео, визуализации и выполнении других задач в профессиональных программах. Интерфейс PCI-E 4.0 x4 при поддержке стандарта NVMe гарантирует скорость на уровне показателя 7450 Мбайт/сек в режиме чтения. Объем 4000 ГБ предоставляет достаточно пространства для хранения игр, мультимедийных файлов и прочего контента. Фирменное программное обеспечение Magician предназначено для мониторинга устройства и управления различными параметрами Samsung 990 PRO.
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7450
Скорость записи, Мб/с
6900
Максимальный ресурс записи (TBW)
2400
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Энергопотребление, Вт
8.6
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Страна производитель
Китай
M.2 накопитель Samsung 990 PRO с буфером DRAM и высокими скоростными характеристиками обеспечивает производительность при редактировании видео, визуализации и выполнении других задач в профессиональных программах. Интерфейс PCI-E 4.0 x4 при поддержке стандарта NVMe гарантирует скорость на уровне показателя 7450 Мбайт/сек в режиме чтения. Объем 4000 ГБ предоставляет достаточно пространства для хранения игр, мультимедийных файлов и прочего контента. Фирменное программное обеспечение Magician предназначено для мониторинга устройства и управления различными параметрами Samsung 990 PRO.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
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