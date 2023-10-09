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SSD Накопитель SSD Samsung SATA III 8Tb (MZ-77Q8T0BW) купить в Москве
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Накопитель SSD Samsung SATA III 8Tb (MZ-77Q8T0BW)

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Накопитель SSD Samsung SATA III 8Tb (MZ-77Q8T0BW) - фото 1
Накопитель SSD Samsung SATA III 8Tb (MZ-77Q8T0BW) - фото 2
Накопитель SSD Samsung SATA III 8Tb (MZ-77Q8T0BW) - фото 3
Накопитель SSD Samsung SATA III 8Tb (MZ-77Q8T0BW) - фото 4
Накопитель SSD Samsung SATA III 8Tb (MZ-77Q8T0BW) - фото 5
Накопитель SSD Samsung SATA III 8Tb (MZ-77Q8T0BW) - фото 6
Накопитель SSD Samsung SATA III 8Tb (MZ-77Q8T0BW) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
8192
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
2880
Энергопотребление
5.5
  • Накопитель SSD Samsung SATA III 8Tb (MZ-77Q8T0BW) - фото 1
  • Накопитель SSD Samsung SATA III 8Tb (MZ-77Q8T0BW) - фото 2
  • Накопитель SSD Samsung SATA III 8Tb (MZ-77Q8T0BW) - фото 3
  • Накопитель SSD Samsung SATA III 8Tb (MZ-77Q8T0BW) - фото 4
  • Накопитель SSD Samsung SATA III 8Tb (MZ-77Q8T0BW) - фото 5
  • Накопитель SSD Samsung SATA III 8Tb (MZ-77Q8T0BW) - фото 6
  • Накопитель SSD Samsung SATA III 8Tb (MZ-77Q8T0BW) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
156 650 руб. 
Начислим 2507 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 491798
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD Samsung SATA III 8Tb (MZ-77Q8T0BW)
156 650 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
8192
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
2880
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Энергопотребление
5.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х10х2
Вес, г.
120

Описание товара Накопитель SSD Samsung SATA III 8Tb (MZ-77Q8T0BW)

SATA накопитель Samsung 870 QVO благодаря интеллектуальной технологии записи Intelligent TurboWrite с увеличенным объемом буфера обеспечивает повышение скорости записи и стабильности рабочих характеристик. Форм-фактор 2.5 дюйма гарантирует широкую совместимость с настольными и портативными компьютерами. Одно из преимуществ модели – внутренняя емкость 8000 ГБ для создания целого архива файлов. Устройство выполнено в тонком и прочном корпусе с ударостойкой конструкцией. ECC алгоритм за счет выявления и исправления ошибок гарантирует отказоустойчивость Samsung 870 QVO.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung SATA III 8Tb (MZ-77Q8T0BW)

Источник: Яндекс Маркет
09.10.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Для хранения информации идеален по сранению с HDD, т.к. не издаёт звуков, меньше по размеру и легче в разы.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
8192
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
2880
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Энергопотребление
5.5
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
SATA накопитель Samsung 870 QVO благодаря интеллектуальной технологии записи Intelligent TurboWrite с увеличенным объемом буфера обеспечивает повышение скорости записи и стабильности рабочих характеристик. Форм-фактор 2.5 дюйма гарантирует широкую совместимость с настольными и портативными компьютерами. Одно из преимуществ модели – внутренняя емкость 8000 ГБ для создания целого архива файлов. Устройство выполнено в тонком и прочном корпусе с ударостойкой конструкцией. ECC алгоритм за счет выявления и исправления ошибок гарантирует отказоустойчивость Samsung 870 QVO.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
09.10.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Для хранения информации идеален по сранению с HDD, т.к. не издаёт звуков, меньше по размеру и легче в разы.


Накопитель SSD Samsung SATA III 8Tb (MZ-77Q8T0BW) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 156650 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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