Накопитель SSD Samsung SATA III 8Tb (MZ-77Q8T0BW)
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
8192
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
2880
Энергопотребление
5.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
156 650 руб.
В наличии
Код товара: 491798
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Загружаем...
156 650 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
8192
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
2880
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Энергопотребление
5.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х10х2
Вес, г.
120
Описание товара Накопитель SSD Samsung SATA III 8Tb (MZ-77Q8T0BW)
SATA накопитель Samsung 870 QVO благодаря интеллектуальной технологии записи Intelligent TurboWrite с увеличенным объемом буфера обеспечивает повышение скорости записи и стабильности рабочих характеристик. Форм-фактор 2.5 дюйма гарантирует широкую совместимость с настольными и портативными компьютерами. Одно из преимуществ модели – внутренняя емкость 8000 ГБ для создания целого архива файлов. Устройство выполнено в тонком и прочном корпусе с ударостойкой конструкцией. ECC алгоритм за счет выявления и исправления ошибок гарантирует отказоустойчивость Samsung 870 QVO.
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
8192
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
2880
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Энергопотребление
5.5
Развернуть
Страна производитель
Китай
SATA накопитель Samsung 870 QVO благодаря интеллектуальной технологии записи Intelligent TurboWrite с увеличенным объемом буфера обеспечивает повышение скорости записи и стабильности рабочих характеристик. Форм-фактор 2.5 дюйма гарантирует широкую совместимость с настольными и портативными компьютерами. Одно из преимуществ модели – внутренняя емкость 8000 ГБ для создания целого архива файлов. Устройство выполнено в тонком и прочном корпусе с ударостойкой конструкцией. ECC алгоритм за счет выявления и исправления ошибок гарантирует отказоустойчивость Samsung 870 QVO.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Достоинства:
Комментарий:
Для хранения информации идеален по сранению с HDD, т.к. не издаёт звуков, меньше по размеру и легче в разы.
Накопитель SSD Samsung SATA III 8Tb (MZ-77Q8T0BW) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 156650 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung SATA III 8Tb (MZ-77Q8T0BW)
Достоинства:
Комментарий:
Для хранения информации идеален по сранению с HDD, т.к. не издаёт звуков, меньше по размеру и легче в разы.