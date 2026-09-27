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SSD Твердотелльный накопитель SSD M.2 (PCI-E NVMe 2.0 Gen 5.0 x4) 8Tb Samsung 9100 PRO (R14800/W13400MB/s) with Heatsink, 1year купить в Москве
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Твердотелльный накопитель SSD M.2 (PCI-E NVMe 2.0 Gen 5.0 x4) 8Tb Samsung 9100 PRO (R14800/W13400MB/s) with Heatsink, 1year

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Твердотелльный накопитель SSD M.2 (PCI-E NVMe 2.0 Gen 5.0 x4) 8Tb Samsung 9100 PRO (R14800/W13400MB/s) with Heatsink, 1year - фото 1
Твердотелльный накопитель SSD M.2 (PCI-E NVMe 2.0 Gen 5.0 x4) 8Tb Samsung 9100 PRO (R14800/W13400MB/s) with Heatsink, 1year - фото 2
Твердотелльный накопитель SSD M.2 (PCI-E NVMe 2.0 Gen 5.0 x4) 8Tb Samsung 9100 PRO (R14800/W13400MB/s) with Heatsink, 1year - фото 3
Твердотелльный накопитель SSD M.2 (PCI-E NVMe 2.0 Gen 5.0 x4) 8Tb Samsung 9100 PRO (R14800/W13400MB/s) with Heatsink, 1year - фото 4
Твердотелльный накопитель SSD M.2 (PCI-E NVMe 2.0 Gen 5.0 x4) 8Tb Samsung 9100 PRO (R14800/W13400MB/s) with Heatsink, 1year - фото 5
Твердотелльный накопитель SSD M.2 (PCI-E NVMe 2.0 Gen 5.0 x4) 8Tb Samsung 9100 PRO (R14800/W13400MB/s) with Heatsink, 1year - фото 6
Твердотелльный накопитель SSD M.2 (PCI-E NVMe 2.0 Gen 5.0 x4) 8Tb Samsung 9100 PRO (R14800/W13400MB/s) with Heatsink, 1year - фото 7
Твердотелльный накопитель SSD M.2 (PCI-E NVMe 2.0 Gen 5.0 x4) 8Tb Samsung 9100 PRO (R14800/W13400MB/s) with Heatsink, 1year - фото 8
Твердотелльный накопитель SSD M.2 (PCI-E NVMe 2.0 Gen 5.0 x4) 8Tb Samsung 9100 PRO (R14800/W13400MB/s) with Heatsink, 1year - фото 9
Твердотелльный накопитель SSD M.2 (PCI-E NVMe 2.0 Gen 5.0 x4) 8Tb Samsung 9100 PRO (R14800/W13400MB/s) with Heatsink, 1year - фото 10
Твердотелльный накопитель SSD M.2 (PCI-E NVMe 2.0 Gen 5.0 x4) 8Tb Samsung 9100 PRO (R14800/W13400MB/s) with Heatsink, 1year - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
8000
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
14800
Скорость записи, Мб/с
13400
  • Твердотелльный накопитель SSD M.2 (PCI-E NVMe 2.0 Gen 5.0 x4) 8Tb Samsung 9100 PRO (R14800/W13400MB/s) with Heatsink, 1year - фото 1
  • Твердотелльный накопитель SSD M.2 (PCI-E NVMe 2.0 Gen 5.0 x4) 8Tb Samsung 9100 PRO (R14800/W13400MB/s) with Heatsink, 1year - фото 2
  • Твердотелльный накопитель SSD M.2 (PCI-E NVMe 2.0 Gen 5.0 x4) 8Tb Samsung 9100 PRO (R14800/W13400MB/s) with Heatsink, 1year - фото 3
  • Твердотелльный накопитель SSD M.2 (PCI-E NVMe 2.0 Gen 5.0 x4) 8Tb Samsung 9100 PRO (R14800/W13400MB/s) with Heatsink, 1year - фото 4
  • Твердотелльный накопитель SSD M.2 (PCI-E NVMe 2.0 Gen 5.0 x4) 8Tb Samsung 9100 PRO (R14800/W13400MB/s) with Heatsink, 1year - фото 5
  • Твердотелльный накопитель SSD M.2 (PCI-E NVMe 2.0 Gen 5.0 x4) 8Tb Samsung 9100 PRO (R14800/W13400MB/s) with Heatsink, 1year - фото 6
  • Твердотелльный накопитель SSD M.2 (PCI-E NVMe 2.0 Gen 5.0 x4) 8Tb Samsung 9100 PRO (R14800/W13400MB/s) with Heatsink, 1year - фото 7
  • Твердотелльный накопитель SSD M.2 (PCI-E NVMe 2.0 Gen 5.0 x4) 8Tb Samsung 9100 PRO (R14800/W13400MB/s) with Heatsink, 1year - фото 8
  • Твердотелльный накопитель SSD M.2 (PCI-E NVMe 2.0 Gen 5.0 x4) 8Tb Samsung 9100 PRO (R14800/W13400MB/s) with Heatsink, 1year - фото 9
  • Твердотелльный накопитель SSD M.2 (PCI-E NVMe 2.0 Gen 5.0 x4) 8Tb Samsung 9100 PRO (R14800/W13400MB/s) with Heatsink, 1year - фото 10
  • Твердотелльный накопитель SSD M.2 (PCI-E NVMe 2.0 Gen 5.0 x4) 8Tb Samsung 9100 PRO (R14800/W13400MB/s) with Heatsink, 1year - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
188 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741424
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Характеристики

Бренд
Samsung
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
8000
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
14800
Скорость записи, Мб/с
13400
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
70

Описание товара Твердотелльный накопитель SSD M.2 (PCI-E NVMe 2.0 Gen 5.0 x4) 8Tb Samsung 9100 PRO (R14800/W13400MB/s) with Heatsink, 1year

**Твердотельный накопитель Samsung 9100 PRO: скорость и надёжность для вашего ПК** Откройте для себя новые горизонты производительности с SSD-накопителем Samsung 9100 PRO. Этот внутренний твердотельный накопитель с объёмом 8 ТБ станет идеальным выбором для тех, кто ценит высокую скорость работы и надёжность. **Почему стоит выбрать Samsung 9100 PRO?** * **Молниеносная скорость:** максимальная скорость чтения достигает 14 800 МБ/с, а записи — 13 400 МБ/с. С таким накопителем ваш компьютер будет работать быстро и без задержек. * **Большой объём:** 8 ТБ пространства позволят хранить огромное количество данных — от операционных систем и программ до мультимедийных файлов. * **Надёжность и долговечность:** среднее время наработки на отказ составляет 1500 тысяч часов, а ударостойкость — 1500G/0,5 мс. Ваш данные будут в безопасности даже в условиях повышенной вибрации и ударов. * **Эффективное охлаждение:** наличие радиатора обеспечивает стабильное охлаждение накопителя, что способствует его долговечности и стабильной работе. **Технические характеристики:** * форм-фактор: M.2 2280; * интерфейс: PCI-E; * тип памяти: V NAND TLC (V8); * комплектация: RTL. Обновите свой ПК с SSD Samsung 9100 PRO и наслаждайтесь быстрой и надёжной работой вашего компьютера!

Отзывы о товаре Твердотелльный накопитель SSD M.2 (PCI-E NVMe 2.0 Gen 5.0 x4) 8Tb Samsung 9100 PRO (R14800/W13400MB/s) with Heatsink, 1year




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Характеристики
Бренд
Samsung
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
8000
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
14800
Скорость записи, Мб/с
13400
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Описание
**Твердотельный накопитель Samsung 9100 PRO: скорость и надёжность для вашего ПК** Откройте для себя новые горизонты производительности с SSD-накопителем Samsung 9100 PRO. Этот внутренний твердотельный накопитель с объёмом 8 ТБ станет идеальным выбором для тех, кто ценит высокую скорость работы и надёжность. **Почему стоит выбрать Samsung 9100 PRO?** * **Молниеносная скорость:** максимальная скорость чтения достигает 14 800 МБ/с, а записи — 13 400 МБ/с. С таким накопителем ваш компьютер будет работать быстро и без задержек. * **Большой объём:** 8 ТБ пространства позволят хранить огромное количество данных — от операционных систем и программ до мультимедийных файлов. * **Надёжность и долговечность:** среднее время наработки на отказ составляет 1500 тысяч часов, а ударостойкость — 1500G/0,5 мс. Ваш данные будут в безопасности даже в условиях повышенной вибрации и ударов. * **Эффективное охлаждение:** наличие радиатора обеспечивает стабильное охлаждение накопителя, что способствует его долговечности и стабильной работе. **Технические характеристики:** * форм-фактор: M.2 2280; * интерфейс: PCI-E; * тип памяти: V NAND TLC (V8); * комплектация: RTL. Обновите свой ПК с SSD Samsung 9100 PRO и наслаждайтесь быстрой и надёжной работой вашего компьютера!
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Отзывы


Твердотелльный накопитель SSD M.2 (PCI-E NVMe 2.0 Gen 5.0 x4) 8Tb Samsung 9100 PRO (R14800/W13400MB/s) with Heatsink, 1year - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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