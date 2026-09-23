Накопитель SSD Samsung PM893 3.84TB (MZ7L33T8HBLT-00A07)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
3840
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
7008
Энергопотребление
3.2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
214 530 руб.
В наличии
Код товара: 496405
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
214 530 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 3 до 5 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
3840
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
7008
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
100
Описание товара Накопитель SSD Samsung PM893 3.84TB (MZ7L33T8HBLT-00A07)
Благодаря многослойной структуре ячеек 3D NAND серверный SSD накопитель Samsung PM893 [MZ7L33T8HBLT-00A07] обладает внушительным объемом памяти 3840 ГБ. Компактный форм-фактор 2.5” упрощает подключение к любым компьютерам через привычный интерфейс SATA III. Серверный накопитель радует тихой работой с низким потреблением, стабильной скоростью обработки информации. Samsung PM893 обладает ресурсом перезаписи 7008 ТБ, что гарантирует надежность на протяжении всего срока службы. Скорость чтения и записи 520-550 Мбайт/сек позволяет быстро загружать мощные корпоративные программы, выполнять сложные вычисления. Устройство подходит для работы в системе с большим количеством пользователей и потоковой информации.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 3 до 5 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
3840
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
7008
Развернуть
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3.2
Страна производитель
Китай
Благодаря многослойной структуре ячеек 3D NAND серверный SSD накопитель Samsung PM893 [MZ7L33T8HBLT-00A07] обладает внушительным объемом памяти 3840 ГБ. Компактный форм-фактор 2.5” упрощает подключение к любым компьютерам через привычный интерфейс SATA III. Серверный накопитель радует тихой работой с низким потреблением, стабильной скоростью обработки информации. Samsung PM893 обладает ресурсом перезаписи 7008 ТБ, что гарантирует надежность на протяжении всего срока службы. Скорость чтения и записи 520-550 Мбайт/сек позволяет быстро загружать мощные корпоративные программы, выполнять сложные вычисления. Устройство подходит для работы в системе с большим количеством пользователей и потоковой информации.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Накопитель SSD Samsung PM893 3.84TB (MZ7L33T8HBLT-00A07) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 214530 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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