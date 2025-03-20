Накопитель SSD Samsung PM883 960Gb (MZ7LH960HAJR-00005)

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Виктор Щ.



Фоток не делал, диск уже 3-й день стоит в ПК. Нормальный рабочий SSD-диск. Немного был ошарашен, что выдавали в ПВЗ Ситилинка в упаковке-пупырке, но продавец объяснил, что это диск O.E.M. для сборщиков ПК, они продаются и самим Самсунгом коробками по много штук, в розницу отдаются поштучно без упаковок-коробок. Подключал сам, хоть опыт у меня на уровне рядового пользователя, но инет в помощь. Пришлось потанцевать с бубнами и ликбезом с Ютуба и Дзена, но опознать диск и БИОСом и Виндовс все же удалось. Теперь мучаюсь заставить грузится Винде с этого SSD (второй диск в системном блоке) для ускорения работы ПК. БИОС в глубоком затупе, но надежды не теряю. В этом деле с подобными SSD-дисками важно, чтобы они были такими же работоспособными, как обещает производитель - работа в режиме серверного оборудования немерено по времени и не отказу. Дополню отзыв. Ну, БИОС я победил, сделав его обновление, и этот SSD-диск с системой сделал загрузочным. Компьютер по скорости работы приложений просто не узнать против работы с винчестера. Имеется одна особенность этой серии РМ833 дисков - Самсунг Могикан его не видит. Может и мелочь, но эта софтина была бы весьма полезна для контроля работы диска.