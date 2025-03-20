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SSD Накопитель SSD Samsung PM883 960Gb (MZ7LH960HAJR-00005) купить в Москве
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Накопитель SSD Samsung PM883 960Gb (MZ7LH960HAJR-00005)

3 Отзывы
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Накопитель SSD Samsung PM883 960Gb (MZ7LH960HAJR-00005)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
1366
Энергопотребление
3.6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
74 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 350795
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
1366
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х4х1
Вес, г.
780

Описание товара Накопитель SSD Samsung PM883 960Gb (MZ7LH960HAJR-00005)

Серверный SSD накопитель Samsung PM883 [MZ7LH960HAJR-00005] со стандартной структурой ячеек памяти 2D NAND обладает объемом 960 ГБ. Форм-фактор 2.5” и подключение через SATA III гарантируют совместимость устройства с любыми серверными и пользовательскими ПК. Ресурс перезаписи 1366 ТБ допускает обновление потоковой информации до 1.95% от емкости ежедневно. Samsung PM883 со скоростью чтения 550 Мбайт/сек не зависает при запуске мощных программ и одновременной работе нескольких пользователей. Надежная конструкция сохраняет стабильность записи 520 Мбайт/сек при любом объеме свободной памяти. SSD-накопитель выдерживает работу в режиме 24/7 благодаря высокой прочности, низкому потреблению энергии.



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Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung PM883 960Gb (MZ7LH960HAJR-00005)

Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
пришел в хорошем состоянии, работает.
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Качественный серверный накопитель. Единственно, что версия OEM, т.е. без коробки.
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Виктор Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Фоток не делал, диск уже 3-й день стоит в ПК. Нормальный рабочий SSD-диск. Немного был ошарашен, что выдавали в ПВЗ Ситилинка в упаковке-пупырке, но продавец объяснил, что это диск O.E.M. для сборщиков ПК, они продаются и самим Самсунгом коробками по много штук, в розницу отдаются поштучно без упаковок-коробок. Подключал сам, хоть опыт у меня на уровне рядового пользователя, но инет в помощь. Пришлось потанцевать с бубнами и ликбезом с Ютуба и Дзена, но опознать диск и БИОСом и Виндовс все же удалось. Теперь мучаюсь заставить грузится Винде с этого SSD (второй диск в системном блоке) для ускорения работы ПК. БИОС в глубоком затупе, но надежды не теряю. В этом деле с подобными SSD-дисками важно, чтобы они были такими же работоспособными, как обещает производитель - работа в режиме серверного оборудования немерено по времени и не отказу. Дополню отзыв. Ну, БИОС я победил, сделав его обновление, и этот SSD-диск с системой сделал загрузочным. Компьютер по скорости работы приложений просто не узнать против работы с винчестера. Имеется одна особенность этой серии РМ833 дисков - Самсунг Могикан его не видит. Может и мелочь, но эта софтина была бы весьма полезна для контроля работы диска.



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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
1366
Развернуть
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3.6
Страна производитель
Китай
Описание
Серверный SSD накопитель Samsung PM883 [MZ7LH960HAJR-00005] со стандартной структурой ячеек памяти 2D NAND обладает объемом 960 ГБ. Форм-фактор 2.5” и подключение через SATA III гарантируют совместимость устройства с любыми серверными и пользовательскими ПК. Ресурс перезаписи 1366 ТБ допускает обновление потоковой информации до 1.95% от емкости ежедневно. Samsung PM883 со скоростью чтения 550 Мбайт/сек не зависает при запуске мощных программ и одновременной работе нескольких пользователей. Надежная конструкция сохраняет стабильность записи 520 Мбайт/сек при любом объеме свободной памяти. SSD-накопитель выдерживает работу в режиме 24/7 благодаря высокой прочности, низкому потреблению энергии.


Теги товара: 2.5", TLC, 2.5", TLC, 2.5", 2.5", SATA, TLC, 520, 2.5", 960 ГБ, SATA, SATA, TLC, TLC, 520, 2.5", SATA, 2.5", TLC, TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, TLC, 520, 520, 520, 2.5", SATA, SATA, 960 ГБ
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Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
пришел в хорошем состоянии, работает.
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Качественный серверный накопитель. Единственно, что версия OEM, т.е. без коробки.
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Виктор Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Фоток не делал, диск уже 3-й день стоит в ПК. Нормальный рабочий SSD-диск. Немного был ошарашен, что выдавали в ПВЗ Ситилинка в упаковке-пупырке, но продавец объяснил, что это диск O.E.M. для сборщиков ПК, они продаются и самим Самсунгом коробками по много штук, в розницу отдаются поштучно без упаковок-коробок. Подключал сам, хоть опыт у меня на уровне рядового пользователя, но инет в помощь. Пришлось потанцевать с бубнами и ликбезом с Ютуба и Дзена, но опознать диск и БИОСом и Виндовс все же удалось. Теперь мучаюсь заставить грузится Винде с этого SSD (второй диск в системном блоке) для ускорения работы ПК. БИОС в глубоком затупе, но надежды не теряю. В этом деле с подобными SSD-дисками важно, чтобы они были такими же работоспособными, как обещает производитель - работа в режиме серверного оборудования немерено по времени и не отказу. Дополню отзыв. Ну, БИОС я победил, сделав его обновление, и этот SSD-диск с системой сделал загрузочным. Компьютер по скорости работы приложений просто не узнать против работы с винчестера. Имеется одна особенность этой серии РМ833 дисков - Самсунг Могикан его не видит. Может и мелочь, но эта софтина была бы весьма полезна для контроля работы диска.


Накопитель SSD Samsung PM883 960Gb (MZ7LH960HAJR-00005) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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