Накопитель SSD Kingston 4TB SFYRDK/4000G
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7300
Скорость записи, Мб/с
7000
Максимальный ресурс записи (TBW)
4096
Энергопотребление
10.2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
89 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 586729
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 3 до 5 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 7000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 7000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7300
Скорость записи, Мб/с
7000
Максимальный ресурс записи (TBW)
4096
Время наработки на отказ, час
1800000
Энергопотребление
10.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х1
Вес, г.
90
Описание товара Накопитель SSD Kingston 4TB SFYRDK/4000G
M.2 накопитель Kingston FURY Renegade – высокоскоростное устройство хранения для сборки и модернизации систем игрового уровня. Благодаря интерфейсу PCI-E 4.0 x4 и технологии 3D TLC NAND диск SSD обеспечивает скорость в пределах 7300 Мбайт/сек, существенно повышая отзывчивость ПК при обработке различных ресурсоемких задач. Объем накопителя составляет 4000 ГБ, что предоставляет много места для большого количества игр и прочего контента. Графеновый радиатор быстро отводит тепло и поддерживает стабильный температурный режим Kingston FURY Renegade при разной нагрузке.
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 3 до 5 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 7000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 7000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7300
Скорость записи, Мб/с
7000
Максимальный ресурс записи (TBW)
4096
Развернуть
Время наработки на отказ, час
1800000
Энергопотребление
10.2
Страна производитель
Китай
M.2 накопитель Kingston FURY Renegade – высокоскоростное устройство хранения для сборки и модернизации систем игрового уровня. Благодаря интерфейсу PCI-E 4.0 x4 и технологии 3D TLC NAND диск SSD обеспечивает скорость в пределах 7300 Мбайт/сек, существенно повышая отзывчивость ПК при обработке различных ресурсоемких задач. Объем накопителя составляет 4000 ГБ, что предоставляет много места для большого количества игр и прочего контента. Графеновый радиатор быстро отводит тепло и поддерживает стабильный температурный режим Kingston FURY Renegade при разной нагрузке.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Теги товара: TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, 4096 ГБ
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