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SSD Накопитель SSD Kingston 4TB SFYRDK/4000G купить в Москве
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Накопитель SSD Kingston 4TB SFYRDK/4000G

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Накопитель SSD Kingston 4TB SFYRDK/4000G - фото 1
Накопитель SSD Kingston 4TB SFYRDK/4000G - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7300
Скорость записи, Мб/с
7000
Максимальный ресурс записи (TBW)
4096
Энергопотребление
10.2
  • Накопитель SSD Kingston 4TB SFYRDK/4000G - фото 1
  • Накопитель SSD Kingston 4TB SFYRDK/4000G - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
89 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 586729
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Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 3 до 5 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 7000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 7000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7300
Скорость записи, Мб/с
7000
Максимальный ресурс записи (TBW)
4096
Время наработки на отказ, час
1800000
Энергопотребление
10.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х1
Вес, г.
90

Описание товара Накопитель SSD Kingston 4TB SFYRDK/4000G

M.2 накопитель Kingston FURY Renegade – высокоскоростное устройство хранения для сборки и модернизации систем игрового уровня. Благодаря интерфейсу PCI-E 4.0 x4 и технологии 3D TLC NAND диск SSD обеспечивает скорость в пределах 7300 Мбайт/сек, существенно повышая отзывчивость ПК при обработке различных ресурсоемких задач. Объем накопителя составляет 4000 ГБ, что предоставляет много места для большого количества игр и прочего контента. Графеновый радиатор быстро отводит тепло и поддерживает стабильный температурный режим Kingston FURY Renegade при разной нагрузке.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Kingston 4TB SFYRDK/4000G




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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 3 до 5 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 7000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 7000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7300
Скорость записи, Мб/с
7000
Максимальный ресурс записи (TBW)
4096
Развернуть
Время наработки на отказ, час
1800000
Энергопотребление
10.2
Страна производитель
Китай
Описание
M.2 накопитель Kingston FURY Renegade – высокоскоростное устройство хранения для сборки и модернизации систем игрового уровня. Благодаря интерфейсу PCI-E 4.0 x4 и технологии 3D TLC NAND диск SSD обеспечивает скорость в пределах 7300 Мбайт/сек, существенно повышая отзывчивость ПК при обработке различных ресурсоемких задач. Объем накопителя составляет 4000 ГБ, что предоставляет много места для большого количества игр и прочего контента. Графеновый радиатор быстро отводит тепло и поддерживает стабильный температурный режим Kingston FURY Renegade при разной нагрузке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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