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SSD Твердотельный накопитель Synology SSD SNV5400 Series PCIe 3.0 x4 ,M.2 2280, 800GB, R3000/W1000 Mb/s, IOPS 400K/70K, TBW 1400Tb купить в Москве
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Твердотельный накопитель Synology SSD SNV5400 Series PCIe 3.0 x4 ,M.2 2280, 800GB, R3000/W1000 Mb/s, IOPS 400K/70K, TBW 1400Tb

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Твердотельный накопитель Synology SSD SNV5400 Series PCIe 3.0 x4 ,M.2 2280, 800GB, R3000/W1000 Mb/s, IOPS 400K/70K, TBW 1400Tb - фото 1
Твердотельный накопитель Synology SSD SNV5400 Series PCIe 3.0 x4 ,M.2 2280, 800GB, R3000/W1000 Mb/s, IOPS 400K/70K, TBW 1400Tb - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
800
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3100
Скорость записи, Мб/с
1000
Максимальный ресурс записи (TBW)
1.022
  • Твердотельный накопитель Synology SSD SNV5400 Series PCIe 3.0 x4 ,M.2 2280, 800GB, R3000/W1000 Mb/s, IOPS 400K/70K, TBW 1400Tb - фото 1
  • Твердотельный накопитель Synology SSD SNV5400 Series PCIe 3.0 x4 ,M.2 2280, 800GB, R3000/W1000 Mb/s, IOPS 400K/70K, TBW 1400Tb - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
88 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741421
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Характеристики

Бренд
Synology
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
800
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3100
Скорость записи, Мб/с
1000
Максимальный ресурс записи (TBW)
1.022
Время наработки на отказ, час
1800000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х2
Вес, г.
40

Описание товара Твердотельный накопитель Synology SSD SNV5400 Series PCIe 3.0 x4 ,M.2 2280, 800GB, R3000/W1000 Mb/s, IOPS 400K/70K, TBW 1400Tb

SSD-накопитель Synology сочетает высокую скорость и солидный ресурс для стабильной работы с большими объёмами данных. Форм-фактор M.2 2280 делает устройство компактным, а интерфейс PCIe 3.0 x4 раскрывает его производительность: скорость чтения достигает 3100 МБ/с, записи — 1000 МБ/с. Объём 800 ГБ подходит для хранения программ, рабочих файлов и другой востребованной информации. В основе накопителя — флэш-память 3D NAND, рассчитанная на длительную эксплуатацию. Максимальный ресурс записи составляет 1 022 ТБ, а время наработки на отказ — 1 800 000 часов. SSD Synology — производительное решение для тех, кому важны быстрый доступ к данным, вместительный объём и уверенная работа накопителя при регулярных нагрузках.

Отзывы о товаре Твердотельный накопитель Synology SSD SNV5400 Series PCIe 3.0 x4 ,M.2 2280, 800GB, R3000/W1000 Mb/s, IOPS 400K/70K, TBW 1400Tb




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Характеристики
Бренд
Synology
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
800
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3100
Скорость записи, Мб/с
1000
Максимальный ресурс записи (TBW)
1.022
Время наработки на отказ, час
1800000
Страна производитель
Китай
Описание
SSD-накопитель Synology сочетает высокую скорость и солидный ресурс для стабильной работы с большими объёмами данных. Форм-фактор M.2 2280 делает устройство компактным, а интерфейс PCIe 3.0 x4 раскрывает его производительность: скорость чтения достигает 3100 МБ/с, записи — 1000 МБ/с. Объём 800 ГБ подходит для хранения программ, рабочих файлов и другой востребованной информации. В основе накопителя — флэш-память 3D NAND, рассчитанная на длительную эксплуатацию. Максимальный ресурс записи составляет 1 022 ТБ, а время наработки на отказ — 1 800 000 часов. SSD Synology — производительное решение для тех, кому важны быстрый доступ к данным, вместительный объём и уверенная работа накопителя при регулярных нагрузках.
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Доставка
Отзывы


Твердотельный накопитель Synology SSD SNV5400 Series PCIe 3.0 x4 ,M.2 2280, 800GB, R3000/W1000 Mb/s, IOPS 400K/70K, TBW 1400Tb - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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