Накопитель SSD Samsung 4TB 9100 Pro (MZ-VAP4T0BW)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Samsung 4TB 9100 Pro (MZ-VAP4T0BW)
Samsung SSD 9100 PRO — это идеальное решение для тех, кто ищет максимальную производительность и надежность в одном устройстве. Он обеспечивает высокую скорость, совместимость с различными платформами, долговечность, что делает его отличным выбором для профессиональных пользователей и энтузиастов. Твердотельный накопитель Samsung SSD 9100 PRO MZ-VAP4T0BW — это высокопроизводительный SSD, предназначенный для профессиональных пользователей и энтузиастов, требующих максимальной скорости и надежности. Высокая производительность Скорость чтения и записи достигает 14,800 MB/s и 13,400 MB/s соответственно, что вдвое быстрее, чем у предыдущих моделей. Это обеспечивает молниеносную обработку данных и позволяет справляться с самыми требовательными задачами, включая работу с искусственным интеллектом, 3D-рендеринг и AAA-игры. Совместимость и надежность Накопитель совместим с современными настольными ПК, ноутбуками и PlayStation 5, что делает его универсальным решением для различных платформ. Он также поддерживает шифрование AES 256-bit, TCG/Opal 2.0 и MS eDrive, что обеспечивает высокий уровень безопасности данных. Долговечность Ресурс записи (TBW) составляет 2400 TB, а среднее время наработки на отказ (MTBF) — 1.5 миллиона часов, что гарантирует долгий срок службы и надежность накопителя. Поддержка ПО Samsung Magician Software позволяет оптимизировать работу SSD, обновлять прошивку, мониторить состояние накопителя и защищать данные, что делает его использование еще более удобным и безопасным.
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