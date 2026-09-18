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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
1920
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
510
Максимальный ресурс записи (TBW)
9400
Энергопотребление
3
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
107 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 212768
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Описание товара Накопитель SSD Intel 1920GB S4610-Serie (SSDSC2KG019T801)
1920 ГБ SSD-накопитель Intel D3-S4610 Series [SSDSC2KG019T801] имеет в основе чипы памяти TLC 3D NAND и выполняется в форм-факторе 2.5 дюйма. Подключение этого вместительного устройства долговременной памяти с полным объемом 1.92 ТБ осуществляется к интерфейсу SATA III. Скорость передачи данных при чтении у этого накопителя составляет 560 МБайт/сек, при записи - 510 МБайт/сек.
Бесшумный тверлотельный накопитель Intel D3-S4610 Series [SSDSC2KG019T801] с низкими показателями тепловыделения и энергопотребления характеризуется толщиной корпуса всего 7 мм, что дает возможность смонтировать его даже в ноутбуке. Рабочий ресурс изделия производитель указывает на уровне 10000 TBW.
1920 ГБ SSD-накопитель Intel D3-S4610 Series [SSDSC2KG019T801] имеет в основе чипы памяти TLC 3D NAND и выполняется в форм-факторе 2.5 дюйма. Подключение этого вместительного устройства долговременной памяти с полным объемом 1.92 ТБ осуществляется к интерфейсу SATA III. Скорость передачи данных при чтении у этого накопителя составляет 560 МБайт/сек, при записи - 510 МБайт/сек.
Бесшумный тверлотельный накопитель Intel D3-S4610 Series [SSDSC2KG019T801] с низкими показателями тепловыделения и энергопотребления характеризуется толщиной корпуса всего 7 мм, что дает возможность смонтировать его даже в ноутбуке. Рабочий ресурс изделия производитель указывает на уровне 10000 TBW.
Накопитель SSD Intel 1920GB S4610-Serie (SSDSC2KG019T801) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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