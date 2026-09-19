Накопитель SSD Samsung 3.84TB (MZWLR3T8HBLS-00007)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
3932
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7000
Скорость записи, Мб/с
3800
Максимальный ресурс записи (TBW)
7008
Энергопотребление, Вт
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
169 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 491426
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
3932
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7000
Скорость записи, Мб/с
3800
Максимальный ресурс записи (TBW)
7008
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление, Вт
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
100
Описание товара Накопитель SSD Samsung 3.84TB (MZWLR3T8HBLS-00007)
Серверный SSD-накопитель Samsung PM1733 с объемом 3840 ГБ можно использовать для установки ОС или хранения данных. Надежный и скоростной диск порадует тихой и экономичной работой. Используется подключение через разъем U.2 с поддержкой шины PCI-E. Накопитель Samsung PM1733 представлен в стандартном корпусе с форм-фактором 2.5”. SSD-диск не боится частой перезаписи, гарантируя надежность и безотказность работы с ресурсом до 5840 ТБ. Данная модель порадует внушительной скоростью чтения и записи, благодаря чему система на таком диске загружается практически моментально.
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
3932
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7000
Скорость записи, Мб/с
3800
Максимальный ресурс записи (TBW)
7008
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление, Вт
20
Страна производитель
Китай
Серверный SSD-накопитель Samsung PM1733 с объемом 3840 ГБ можно использовать для установки ОС или хранения данных. Надежный и скоростной диск порадует тихой и экономичной работой. Используется подключение через разъем U.2 с поддержкой шины PCI-E. Накопитель Samsung PM1733 представлен в стандартном корпусе с форм-фактором 2.5”. SSD-диск не боится частой перезаписи, гарантируя надежность и безотказность работы с ресурсом до 5840 ТБ. Данная модель порадует внушительной скоростью чтения и записи, благодаря чему система на таком диске загружается практически моментально.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
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Накопитель SSD Samsung 3.84TB (MZWLR3T8HBLS-00007) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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