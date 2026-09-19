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SSD Накопитель SSD Samsung Enterprise PM1643a 1920Gb (MZILT1T9HBJR-00007) купить в Москве
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Накопитель SSD Samsung Enterprise PM1643a 1920Gb (MZILT1T9HBJR-00007)

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Накопитель SSD Samsung Enterprise PM1643a 1920Gb (MZILT1T9HBJR-00007) - фото 1
Накопитель SSD Samsung Enterprise PM1643a 1920Gb (MZILT1T9HBJR-00007) - фото 2
Накопитель SSD Samsung Enterprise PM1643a 1920Gb (MZILT1T9HBJR-00007) - фото 3
Накопитель SSD Samsung Enterprise PM1643a 1920Gb (MZILT1T9HBJR-00007) - фото 4
Накопитель SSD Samsung Enterprise PM1643a 1920Gb (MZILT1T9HBJR-00007) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
1920
Интерфейс подключения
SAS
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2100
Скорость записи, Мб/с
1800
Максимальный ресурс записи (TBW)
3504
  • Накопитель SSD Samsung Enterprise PM1643a 1920Gb (MZILT1T9HBJR-00007) - фото 1
  • Накопитель SSD Samsung Enterprise PM1643a 1920Gb (MZILT1T9HBJR-00007) - фото 2
  • Накопитель SSD Samsung Enterprise PM1643a 1920Gb (MZILT1T9HBJR-00007) - фото 3
  • Накопитель SSD Samsung Enterprise PM1643a 1920Gb (MZILT1T9HBJR-00007) - фото 4
  • Накопитель SSD Samsung Enterprise PM1643a 1920Gb (MZILT1T9HBJR-00007) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
199 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 404015
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 1.3 до 2 ТБ
Форм-фактор
2.5"
Объем
1920
Интерфейс подключения
SAS
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2100
Скорость записи, Мб/с
1800
Максимальный ресурс записи (TBW)
3504
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
180

Описание товара Накопитель SSD Samsung Enterprise PM1643a 1920Gb (MZILT1T9HBJR-00007)

Серверный SSD-накопитель Samsung PM1643a [MZILT1T9HBJR-00007] объемом 1920 ГБ часто используется для корпоративных систем. Жесткий диск со стандартным форм-фактором 2.5” подключается к материнской плате через SAS-интерфейс. Накопитель выдерживает огромный рабочий ресурс, в том числе перезапись до 3504 ТБ информации. SSD-диск Samsung PM1643a в отличие от предшественников HDD отличается моментальным запуском системы и тяжелых данных. Чтение информации осуществляется со скоростью 2100 Мбайт/с, а запись проводится при 1800 Мбайт/с. Твердотельный накопитель станет надежным местом хранения для важной информации.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung Enterprise PM1643a 1920Gb (MZILT1T9HBJR-00007)




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 1.3 до 2 ТБ
Форм-фактор
2.5"
Объем
1920
Интерфейс подключения
SAS
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2100
Скорость записи, Мб/с
1800
Максимальный ресурс записи (TBW)
3504
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Описание
Серверный SSD-накопитель Samsung PM1643a [MZILT1T9HBJR-00007] объемом 1920 ГБ часто используется для корпоративных систем. Жесткий диск со стандартным форм-фактором 2.5” подключается к материнской плате через SAS-интерфейс. Накопитель выдерживает огромный рабочий ресурс, в том числе перезапись до 3504 ТБ информации. SSD-диск Samsung PM1643a в отличие от предшественников HDD отличается моментальным запуском системы и тяжелых данных. Чтение информации осуществляется со скоростью 2100 Мбайт/с, а запись проводится при 1800 Мбайт/с. Твердотельный накопитель станет надежным местом хранения для важной информации.
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Отзывы


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