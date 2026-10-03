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SSD Накопитель SSD Intel 3200GB DC-P5620 (SSDPF2KE032T1N1) купить в Москве
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Накопитель SSD Intel 3200GB DC-P5620 (SSDPF2KE032T1N1)

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Накопитель SSD Intel 3200GB DC-P5620 (SSDPF2KE032T1N1) - фото 1
Накопитель SSD Intel 3200GB DC-P5620 (SSDPF2KE032T1N1) - фото 2
Накопитель SSD Intel 3200GB DC-P5620 (SSDPF2KE032T1N1) - фото 3
Накопитель SSD Intel 3200GB DC-P5620 (SSDPF2KE032T1N1) - фото 4
Накопитель SSD Intel 3200GB DC-P5620 (SSDPF2KE032T1N1) - фото 5
Накопитель SSD Intel 3200GB DC-P5620 (SSDPF2KE032T1N1) - фото 6
Накопитель SSD Intel 3200GB DC-P5620 (SSDPF2KE032T1N1) - фото 7
Накопитель SSD Intel 3200GB DC-P5620 (SSDPF2KE032T1N1) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
U.2
Объем, Гб
3200
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
6700
Скорость записи, Мб/с
3600
Максимальный ресурс записи (TBW)
17500
Энергопотребление, Вт
15
  • Накопитель SSD Intel 3200GB DC-P5620 (SSDPF2KE032T1N1) - фото 1
  • Накопитель SSD Intel 3200GB DC-P5620 (SSDPF2KE032T1N1) - фото 2
  • Накопитель SSD Intel 3200GB DC-P5620 (SSDPF2KE032T1N1) - фото 3
  • Накопитель SSD Intel 3200GB DC-P5620 (SSDPF2KE032T1N1) - фото 4
  • Накопитель SSD Intel 3200GB DC-P5620 (SSDPF2KE032T1N1) - фото 5
  • Накопитель SSD Intel 3200GB DC-P5620 (SSDPF2KE032T1N1) - фото 6
  • Накопитель SSD Intel 3200GB DC-P5620 (SSDPF2KE032T1N1) - фото 7
  • Накопитель SSD Intel 3200GB DC-P5620 (SSDPF2KE032T1N1) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
235 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 641289
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Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
U.2
Объем, Гб
3200
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
6700
Скорость записи, Мб/с
3600
Максимальный ресурс записи (TBW)
17500
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление, Вт
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х11х2
Вес, г.
200

Описание товара Накопитель SSD Intel 3200GB DC-P5620 (SSDPF2KE032T1N1)

Серверный SSD-накопитель Intel D7-P5620 Serie порадует тихой и экономичной работой, высокой пропускной способностью. Устройство с форм-фактором 2.5” подойдет для серверов. Твердотельный накопитель быстро запускает ОС и мощные программы, с легкостью оперирует со сложными вычислениями. Жесткий диск Intel D7-P5620 Serie подключается через разъем U.2 с поддержкой шины PCI-E, благодаря чему обладает внушительной скоростью чтения и записи. SSD-накопитель спокойно выдерживает большие нагрузки и частую эксплуатацию.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Intel 3200GB DC-P5620 (SSDPF2KE032T1N1)




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
U.2
Объем, Гб
3200
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
6700
Скорость записи, Мб/с
3600
Максимальный ресурс записи (TBW)
17500
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление, Вт
15
Страна производитель
Китай
Описание
Серверный SSD-накопитель Intel D7-P5620 Serie порадует тихой и экономичной работой, высокой пропускной способностью. Устройство с форм-фактором 2.5” подойдет для серверов. Твердотельный накопитель быстро запускает ОС и мощные программы, с легкостью оперирует со сложными вычислениями. Жесткий диск Intel D7-P5620 Serie подключается через разъем U.2 с поддержкой шины PCI-E, благодаря чему обладает внушительной скоростью чтения и записи. SSD-накопитель спокойно выдерживает большие нагрузки и частую эксплуатацию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Intel 3200GB DC-P5620 (SSDPF2KE032T1N1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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