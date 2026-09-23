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SSD Накопитель SSD Samsung 1.92Tb PCIe 5.0 x4 PM9D3a MZWL61T9HFLT-00AW7 купить в Москве
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Накопитель SSD Samsung 1.92Tb PCIe 5.0 x4 PM9D3a MZWL61T9HFLT-00AW7

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Накопитель SSD Samsung 1.92Tb PCIe 5.0 x4 PM9D3a MZWL61T9HFLT-00AW7 - фото 1
Накопитель SSD Samsung 1.92Tb PCIe 5.0 x4 PM9D3a MZWL61T9HFLT-00AW7 - фото 2
Накопитель SSD Samsung 1.92Tb PCIe 5.0 x4 PM9D3a MZWL61T9HFLT-00AW7 - фото 3
Накопитель SSD Samsung 1.92Tb PCIe 5.0 x4 PM9D3a MZWL61T9HFLT-00AW7 - фото 4
Накопитель SSD Samsung 1.92Tb PCIe 5.0 x4 PM9D3a MZWL61T9HFLT-00AW7 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
U.3
Объем, Гб
1920
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
12000
Скорость записи, Мб/с
3500
Максимальный ресурс записи (TBW)
3504
Энергопотребление
11
  • Накопитель SSD Samsung 1.92Tb PCIe 5.0 x4 PM9D3a MZWL61T9HFLT-00AW7 - фото 1
  • Накопитель SSD Samsung 1.92Tb PCIe 5.0 x4 PM9D3a MZWL61T9HFLT-00AW7 - фото 2
  • Накопитель SSD Samsung 1.92Tb PCIe 5.0 x4 PM9D3a MZWL61T9HFLT-00AW7 - фото 3
  • Накопитель SSD Samsung 1.92Tb PCIe 5.0 x4 PM9D3a MZWL61T9HFLT-00AW7 - фото 4
  • Накопитель SSD Samsung 1.92Tb PCIe 5.0 x4 PM9D3a MZWL61T9HFLT-00AW7 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
124 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732746
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Характеристики

Бренд
Samsung
Форм-фактор
U.3
Объем, Гб
1920
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
12000
Скорость записи, Мб/с
3500
Максимальный ресурс записи (TBW)
3504
Время наработки на отказ, час
2500000
Энергопотребление
11
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х2
Вес, г.
200

Описание товара Накопитель SSD Samsung 1.92Tb PCIe 5.0 x4 PM9D3a MZWL61T9HFLT-00AW7

SSD накопитель Samsung — это надежное решение для хранения данных, объединяющее передовые технологии и высокую производительность. Этот SSD, объемом 1920 Гб, предоставляет достаточно пространства для хранения больших объемов данных, удовлетворяя потребности как профессиональных пользователей, так и энтузиастов. Форм-фактор U.3 обеспечивает гибкость установки в различные системы, а интерфейс подключения PCIe 5.0 x4 обеспечивает молниеносную скорость передачи данных. С максимальной скоростью чтения 12000 МБайт/с и скоростью записи 3500 МБайт/с, этот накопитель идеально подходит для задач, требующих высокой производительности, таких как обработка видео, игровая индустрия и профессиональные графические приложения. Используя флэш-память типа TLC, Samsung SSD сочетает в себе оптимальную эффективность и надежность. Максимальный ресурс записи в 3504 Тб (TBW) свидетельствует о долговечности и способности справляться с интенсивными нагрузками, что делает данный накопитель отличным выбором для пользователей, работающих с большими объемами данных. SSD накопитель Samsung произведен в Китае и отличается малым энергопотреблением, составляющим всего 11 Вт, что способствует экономии энергии без ущерба для производительности. Время наработки на отказ, равное 2500000 часов, гарантирует высокую надежность и минимальные риски поломки в процессе эксплуатации. Таким образом, SSD накопитель Samsung сочетает в себе передовые технологии, надежность и производительность, что делает его идеальным выбором для пользователей, ищущих высококачественное решение для хранения данных.



Теги товара: TLC, TLC, TLC, TLC, TLC, TLC, TLC, TLC, PCIe 5.0 x4, TLC, 3504 ТБ, 3504 ТБ

Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung 1.92Tb PCIe 5.0 x4 PM9D3a MZWL61T9HFLT-00AW7




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Характеристики
Бренд
Samsung
Форм-фактор
U.3
Объем, Гб
1920
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
12000
Скорость записи, Мб/с
3500
Максимальный ресурс записи (TBW)
3504
Время наработки на отказ, час
2500000
Энергопотребление
11
Страна производитель
Китай
Описание
SSD накопитель Samsung — это надежное решение для хранения данных, объединяющее передовые технологии и высокую производительность. Этот SSD, объемом 1920 Гб, предоставляет достаточно пространства для хранения больших объемов данных, удовлетворяя потребности как профессиональных пользователей, так и энтузиастов. Форм-фактор U.3 обеспечивает гибкость установки в различные системы, а интерфейс подключения PCIe 5.0 x4 обеспечивает молниеносную скорость передачи данных. С максимальной скоростью чтения 12000 МБайт/с и скоростью записи 3500 МБайт/с, этот накопитель идеально подходит для задач, требующих высокой производительности, таких как обработка видео, игровая индустрия и профессиональные графические приложения. Используя флэш-память типа TLC, Samsung SSD сочетает в себе оптимальную эффективность и надежность. Максимальный ресурс записи в 3504 Тб (TBW) свидетельствует о долговечности и способности справляться с интенсивными нагрузками, что делает данный накопитель отличным выбором для пользователей, работающих с большими объемами данных. SSD накопитель Samsung произведен в Китае и отличается малым энергопотреблением, составляющим всего 11 Вт, что способствует экономии энергии без ущерба для производительности. Время наработки на отказ, равное 2500000 часов, гарантирует высокую надежность и минимальные риски поломки в процессе эксплуатации. Таким образом, SSD накопитель Samsung сочетает в себе передовые технологии, надежность и производительность, что делает его идеальным выбором для пользователей, ищущих высококачественное решение для хранения данных.


Теги товара: TLC, TLC, TLC, TLC, TLC, TLC, TLC, TLC, PCIe 5.0 x4, TLC, 3504 ТБ, 3504 ТБ
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Отзывы


Накопитель SSD Samsung 1.92Tb PCIe 5.0 x4 PM9D3a MZWL61T9HFLT-00AW7 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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