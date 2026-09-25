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SSD Накопитель SSD NVME M.2 2280 800GB SNV5420-800G SYNOLOGY купить в Москве
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Накопитель SSD NVME M.2 2280 800GB SNV5420-800G SYNOLOGY

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Накопитель SSD NVME M.2 2280 800GB SNV5420-800G SYNOLOGY - фото 1
Накопитель SSD NVME M.2 2280 800GB SNV5420-800G SYNOLOGY - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
800
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3000
Скорость записи, Мб/с
1000
Максимальный ресурс записи (TBW)
1400
Энергопотребление
5.5
  • Накопитель SSD NVME M.2 2280 800GB SNV5420-800G SYNOLOGY - фото 1
  • Накопитель SSD NVME M.2 2280 800GB SNV5420-800G SYNOLOGY - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
91 010 руб. 
Начислим 1457 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 739110
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Накопитель SSD NVME M.2 2280 800GB SNV5420-800G SYNOLOGY
91 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Synology
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
800
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3000
Скорость записи, Мб/с
1000
Максимальный ресурс записи (TBW)
1400
Время наработки на отказ, час
3000000
Энергопотребление
5.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х2
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD NVME M.2 2280 800GB SNV5420-800G SYNOLOGY

SSD-накопитель Synology ёмкостью 800 ГБ — надёжное решение для быстрой и стабильной работы. Скорость чтения до 3000 МБ/с позволяет молниеносно загружать большие файлы и приложения, а скорость записи 1000 МБ/с обеспечивает быстрое сохранение данных даже в интенсивных рабочих сценариях. Благодаря ресурсу записи 1400 ТБ и времени наработки на отказ 3 000 000 часов, SSD идеально подойдёт для задач с постоянными нагрузками. Современный интерфейс PCIe 3.0 x4 и компактный форм-фактор M.2 2280 отлично впишутся даже в миниатюрные системы. Энергопотребление 5,5 Вт даёт баланс между производительностью и экономностью. Технология 3D NAND гарантирует долговечность и высокую плотность хранения — оптимальный выбор для тех, кто ценит скорость и надёжность.

Отзывы о товаре Накопитель SSD NVME M.2 2280 800GB SNV5420-800G SYNOLOGY




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Характеристики
Бренд
Synology
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
800
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3000
Скорость записи, Мб/с
1000
Максимальный ресурс записи (TBW)
1400
Время наработки на отказ, час
3000000
Энергопотребление
5.5
Страна производитель
Китай
Описание
SSD-накопитель Synology ёмкостью 800 ГБ — надёжное решение для быстрой и стабильной работы. Скорость чтения до 3000 МБ/с позволяет молниеносно загружать большие файлы и приложения, а скорость записи 1000 МБ/с обеспечивает быстрое сохранение данных даже в интенсивных рабочих сценариях. Благодаря ресурсу записи 1400 ТБ и времени наработки на отказ 3 000 000 часов, SSD идеально подойдёт для задач с постоянными нагрузками. Современный интерфейс PCIe 3.0 x4 и компактный форм-фактор M.2 2280 отлично впишутся даже в миниатюрные системы. Энергопотребление 5,5 Вт даёт баланс между производительностью и экономностью. Технология 3D NAND гарантирует долговечность и высокую плотность хранения — оптимальный выбор для тех, кто ценит скорость и надёжность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Накопитель SSD NVME M.2 2280 800GB SNV5420-800G SYNOLOGY - по цене 91010 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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