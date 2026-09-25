Накопитель SSD NVME M.2 2280 800GB SNV5420-800G SYNOLOGY
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD NVME M.2 2280 800GB SNV5420-800G SYNOLOGY
SSD-накопитель Synology ёмкостью 800 ГБ — надёжное решение для быстрой и стабильной работы. Скорость чтения до 3000 МБ/с позволяет молниеносно загружать большие файлы и приложения, а скорость записи 1000 МБ/с обеспечивает быстрое сохранение данных даже в интенсивных рабочих сценариях. Благодаря ресурсу записи 1400 ТБ и времени наработки на отказ 3 000 000 часов, SSD идеально подойдёт для задач с постоянными нагрузками. Современный интерфейс PCIe 3.0 x4 и компактный форм-фактор M.2 2280 отлично впишутся даже в миниатюрные системы. Энергопотребление 5,5 Вт даёт баланс между производительностью и экономностью. Технология 3D NAND гарантирует долговечность и высокую плотность хранения — оптимальный выбор для тех, кто ценит скорость и надёжность.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
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