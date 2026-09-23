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SSD Накопитель SSD Samsung 960Gb PCIe 5.0 x4 PM9D3a MZWL6960HFJA-00AW7 купить в Москве
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Накопитель SSD Samsung 960Gb PCIe 5.0 x4 PM9D3a MZWL6960HFJA-00AW7

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Накопитель SSD Samsung 960Gb PCIe 5.0 x4 PM9D3a MZWL6960HFJA-00AW7 - фото 1
Накопитель SSD Samsung 960Gb PCIe 5.0 x4 PM9D3a MZWL6960HFJA-00AW7 - фото 2
Накопитель SSD Samsung 960Gb PCIe 5.0 x4 PM9D3a MZWL6960HFJA-00AW7 - фото 3
Накопитель SSD Samsung 960Gb PCIe 5.0 x4 PM9D3a MZWL6960HFJA-00AW7 - фото 4
Накопитель SSD Samsung 960Gb PCIe 5.0 x4 PM9D3a MZWL6960HFJA-00AW7 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
960
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
12000
Скорость записи, Мб/с
1600
Максимальный ресурс записи (TBW)
1752
Энергопотребление
10.8
  • Накопитель SSD Samsung 960Gb PCIe 5.0 x4 PM9D3a MZWL6960HFJA-00AW7 - фото 1
  • Накопитель SSD Samsung 960Gb PCIe 5.0 x4 PM9D3a MZWL6960HFJA-00AW7 - фото 2
  • Накопитель SSD Samsung 960Gb PCIe 5.0 x4 PM9D3a MZWL6960HFJA-00AW7 - фото 3
  • Накопитель SSD Samsung 960Gb PCIe 5.0 x4 PM9D3a MZWL6960HFJA-00AW7 - фото 4
  • Накопитель SSD Samsung 960Gb PCIe 5.0 x4 PM9D3a MZWL6960HFJA-00AW7 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
65 650 руб. 
Начислим 1051 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 732747
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Накопитель SSD Samsung 960Gb PCIe 5.0 x4 PM9D3a MZWL6960HFJA-00AW7
65 650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
960
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
12000
Скорость записи, Мб/с
1600
Максимальный ресурс записи (TBW)
1752
Время наработки на отказ, час
2500000
Энергопотребление
10.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х2
Вес, г.
200

Описание товара Накопитель SSD Samsung 960Gb PCIe 5.0 x4 PM9D3a MZWL6960HFJA-00AW7

SSD накопители Samsung представляют собой надёжное и высокоэффективное решение для хранения данных, обеспечивая пользователям максимальную производительность и длительный срок службы. Этот конкретный SSD диск от Samsung предлагает объём в 960 ГБ, что делает его отличным выбором как для профессиональных задач, так и для личного использования. Одной из ключевых характеристик данного накопителя является его высокая скорость чтения и записи. Скорость чтения достигает внушительных 12000 МБайт/с, а скорость записи — 1600 МБайт/с, что позволяет значительно ускорить выполнение самых сложных операций, будь то рендеринг видео, обработка больших объёмов данных или загрузка тяжёлых программ. Накопитель выполнен в форм-факторе 2.5 и использует интерфейс подключения PCIe 5.0 x4, обеспечивая не только совместимость с большинством современных систем, но и продвижение к новому уровню производительности. Использование типа флэш-памяти TLC способствует высокой надёжности и долговечности устройства, поддерживаемой максимальным ресурсом записи в 1752 Тб (TBW). Этот SSD диск также отличается великолепным временем наработки на отказ — 2500000 часов, что говорит о высоком уровне стабильности и доверии, которое компания Samsung вкладывает в свои продукты. Энергопотребление устройства составляет 10,8 Вт, что способствует эффективности и другим направлениям оптимизации системы. Произведённый в Китае, этот накопитель остаётся неизменно высококачественным, поддерживая репутацию бренда Samsung как одного из ведущих производителей технологий хранения данных. Подходит для тех, кто стремится получить максимум от своей системы, обеспечивая высокую скорость обработки данных и долговечность хранения.



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Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung 960Gb PCIe 5.0 x4 PM9D3a MZWL6960HFJA-00AW7




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Характеристики
Бренд
Samsung
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
960
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
12000
Скорость записи, Мб/с
1600
Максимальный ресурс записи (TBW)
1752
Время наработки на отказ, час
2500000
Энергопотребление
10.8
Страна производитель
Китай
Описание
SSD накопители Samsung представляют собой надёжное и высокоэффективное решение для хранения данных, обеспечивая пользователям максимальную производительность и длительный срок службы. Этот конкретный SSD диск от Samsung предлагает объём в 960 ГБ, что делает его отличным выбором как для профессиональных задач, так и для личного использования. Одной из ключевых характеристик данного накопителя является его высокая скорость чтения и записи. Скорость чтения достигает внушительных 12000 МБайт/с, а скорость записи — 1600 МБайт/с, что позволяет значительно ускорить выполнение самых сложных операций, будь то рендеринг видео, обработка больших объёмов данных или загрузка тяжёлых программ. Накопитель выполнен в форм-факторе 2.5 и использует интерфейс подключения PCIe 5.0 x4, обеспечивая не только совместимость с большинством современных систем, но и продвижение к новому уровню производительности. Использование типа флэш-памяти TLC способствует высокой надёжности и долговечности устройства, поддерживаемой максимальным ресурсом записи в 1752 Тб (TBW). Этот SSD диск также отличается великолепным временем наработки на отказ — 2500000 часов, что говорит о высоком уровне стабильности и доверии, которое компания Samsung вкладывает в свои продукты. Энергопотребление устройства составляет 10,8 Вт, что способствует эффективности и другим направлениям оптимизации системы. Произведённый в Китае, этот накопитель остаётся неизменно высококачественным, поддерживая репутацию бренда Samsung как одного из ведущих производителей технологий хранения данных. Подходит для тех, кто стремится получить максимум от своей системы, обеспечивая высокую скорость обработки данных и долговечность хранения.


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Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Samsung 960Gb PCIe 5.0 x4 PM9D3a MZWL6960HFJA-00AW7 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 65650 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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