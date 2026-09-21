Накопитель SSD A-Data 2Tb Mars 980 Pro (SMAR-980P-2TCI)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD A-Data 2Tb Mars 980 Pro (SMAR-980P-2TCI)
ADATA XPG MARS 980 PRO – это высокопроизводительный SSD формата M.2, созданный для геймеров, энтузиастов и профессионалов, требующих максимальной скорости и надежности. Благодаря интерфейсу PCIe 5.0 x4 и поддержке NVMe этот накопитель обеспечивает рекордную производительность, что делает его идеальным выбором для мощных ПК, рабочих станций и игровых систем. Встроенный радиатор эффективно отводит тепло, поддерживая стабильную работу даже при интенсивных нагрузках. Невероятная скорость чтения/записи Скорость последовательного чтения – 14 000 МБ/с , записи – 13 000 МБ/с , что в 2 раза быстрее PCIe 4.0 SSD . Это позволяет мгновенно загружать игры, 4K-видео и тяжелые приложения, сокращая время ожидания до минимума. Высокая производительность в многопоточной работе Благодаря 2 000 000 IOPS (чтение) и 1 650 000 IOPS (запись) накопитель легко справляется с одновременной обработкой множества запросов, что критично для профессиональных задач: рендеринга, виртуализации и работы с базами данных. Надежность и долговечность TBW (общий объем записи) – 1480 ТБ , что эквивалентно 0,4 DWPD (запись 400 ГБ в день в течение 5 лет). Использование 3D NAND-памяти повышает срок службы и устойчивость к износу. Эффективное охлаждение с радиатором Интегрированный алюминиевый радиатор предотвращает перегрев, обеспечивая стабильную работу даже при длительных нагрузках, таких как игровые сессии или обработка больших файлов. Современный интерфейс PCIe 5.0 Поддержка PCIe Gen5 x4 гарантирует совместимость с новейшими материнскими платами и готовность к будущим апгрейдам, раскрывая потенциал высокоскоростных систем.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
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