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SSD Накопитель SSD M.2 PCIE 2TB 2280 NVMe PV593P2TBM28H PATRIOT купить в Москве
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Накопитель SSD M.2 PCIE 2TB 2280 NVMe PV593P2TBM28H PATRIOT

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Накопитель SSD M.2 PCIE 2TB 2280 NVMe PV593P2TBM28H PATRIOT - фото 1
Накопитель SSD M.2 PCIE 2TB 2280 NVMe PV593P2TBM28H PATRIOT - фото 2
Накопитель SSD M.2 PCIE 2TB 2280 NVMe PV593P2TBM28H PATRIOT - фото 3
Накопитель SSD M.2 PCIE 2TB 2280 NVMe PV593P2TBM28H PATRIOT - фото 4
Накопитель SSD M.2 PCIE 2TB 2280 NVMe PV593P2TBM28H PATRIOT - фото 5
Накопитель SSD M.2 PCIE 2TB 2280 NVMe PV593P2TBM28H PATRIOT - фото 6
Накопитель SSD M.2 PCIE 2TB 2280 NVMe PV593P2TBM28H PATRIOT - фото 7
Накопитель SSD M.2 PCIE 2TB 2280 NVMe PV593P2TBM28H PATRIOT - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
14000
Скорость записи, Мб/с
13000
Максимальный ресурс записи (TBW)
1400
  • Накопитель SSD M.2 PCIE 2TB 2280 NVMe PV593P2TBM28H PATRIOT - фото 1
  • Накопитель SSD M.2 PCIE 2TB 2280 NVMe PV593P2TBM28H PATRIOT - фото 2
  • Накопитель SSD M.2 PCIE 2TB 2280 NVMe PV593P2TBM28H PATRIOT - фото 3
  • Накопитель SSD M.2 PCIE 2TB 2280 NVMe PV593P2TBM28H PATRIOT - фото 4
  • Накопитель SSD M.2 PCIE 2TB 2280 NVMe PV593P2TBM28H PATRIOT - фото 5
  • Накопитель SSD M.2 PCIE 2TB 2280 NVMe PV593P2TBM28H PATRIOT - фото 6
  • Накопитель SSD M.2 PCIE 2TB 2280 NVMe PV593P2TBM28H PATRIOT - фото 7
  • Накопитель SSD M.2 PCIE 2TB 2280 NVMe PV593P2TBM28H PATRIOT - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748680
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
14000
Скорость записи, Мб/с
13000
Максимальный ресурс записи (TBW)
1400
DRAM буфер
да
Размеры в упаковке, см
15х7х2
Вес, г.
10

Описание товара Накопитель SSD M.2 PCIE 2TB 2280 NVMe PV593P2TBM28H PATRIOT

SSD-накопитель Patriot Viper PV593 объемом 2 ТБ подходит для высокопроизводительных ПК и ноутбуков с форм-фактором M.2 2280. Интерфейс PCIe 5.0 x4 обеспечивает быструю передачу данных, ускоряя загрузку игр и приложений. Протокол NVMe снижает задержки при работе с файлами и повышает отзывчивость системы. 3D TLC NAND память повышает надежность и долговечность накопителя при интенсивном использовании. Встроенный DRAM-буфер объемом 2 ГБ улучшает производительность при обработке больших данных и многозадачности. Максимальная скорость последовательного чтения до 14 000 МБ/с сокращает время загрузки. Скорость последовательной записи до 13 000 МБ/с позволяет быстро сохранять большие файлы и проекты. Высокие показатели произвольного чтения (до 2 000 000 IOPS) обеспечивают плавную работу с мелкими файлами. Произвольная запись до 1 650 000 IOPS ускоряет обработку данных в многозадачном режиме. Ресурс записи в 1400 ТБ гарантирует долгий срок службы накопителя при активном использовании.

Отзывы о товаре Накопитель SSD M.2 PCIE 2TB 2280 NVMe PV593P2TBM28H PATRIOT




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
14000
Скорость записи, Мб/с
13000
Максимальный ресурс записи (TBW)
1400
DRAM буфер
да
Описание
SSD-накопитель Patriot Viper PV593 объемом 2 ТБ подходит для высокопроизводительных ПК и ноутбуков с форм-фактором M.2 2280. Интерфейс PCIe 5.0 x4 обеспечивает быструю передачу данных, ускоряя загрузку игр и приложений. Протокол NVMe снижает задержки при работе с файлами и повышает отзывчивость системы. 3D TLC NAND память повышает надежность и долговечность накопителя при интенсивном использовании. Встроенный DRAM-буфер объемом 2 ГБ улучшает производительность при обработке больших данных и многозадачности. Максимальная скорость последовательного чтения до 14 000 МБ/с сокращает время загрузки. Скорость последовательной записи до 13 000 МБ/с позволяет быстро сохранять большие файлы и проекты. Высокие показатели произвольного чтения (до 2 000 000 IOPS) обеспечивают плавную работу с мелкими файлами. Произвольная запись до 1 650 000 IOPS ускоряет обработку данных в многозадачном режиме. Ресурс записи в 1400 ТБ гарантирует долгий срок службы накопителя при активном использовании.
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Отзывы


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