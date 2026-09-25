Накопитель SSD M.2 2280 PCIE 2TB P400 Lite P400LP2KGM28H PATRIOT
Оригинальный товар
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Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3500
Скорость записи, Мб/с
2700
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Энергопотребление
2.38
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 130 руб.
В наличии
Код товара: 739116
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3500
Скорость записи, Мб/с
2700
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
DRAM буфер
нет
Энергопотребление
2.38
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
100
Описание товара Накопитель SSD M.2 2280 PCIE 2TB P400 Lite P400LP2KGM28H PATRIOT
SSD-накопитель Patriot создан для тех, кто ценит скорость и надежность. Благодаря форм-фактору M.2 2280 он легко впишется даже в компактные системы, а объем 2048 Гб позволит сохранить все важные данные и приложения без ограничений. Высокая скорость чтения — 3500 МБайт/с, а записи — 2700 МБайт/с обеспечивают молниеносную загрузку и копирование файлов. Надежная память 3D NAND и внушительный ресурс записи в 1200 Тб гарантируют долгую бесперебойную работу, даже при интенсивных нагрузках. Энергопотребление всего 2,38 Вт делает накопитель экономичным. Интерфейс PCIe 4.0 x4 раскрывает весь потенциал устройства, позволяя максимально использовать современные возможности компьютера.
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Бренд
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3500
Скорость записи, Мб/с
2700
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
DRAM буфер
нет
Энергопотребление
2.38
Страна производитель
Китай
SSD-накопитель Patriot создан для тех, кто ценит скорость и надежность. Благодаря форм-фактору M.2 2280 он легко впишется даже в компактные системы, а объем 2048 Гб позволит сохранить все важные данные и приложения без ограничений. Высокая скорость чтения — 3500 МБайт/с, а записи — 2700 МБайт/с обеспечивают молниеносную загрузку и копирование файлов. Надежная память 3D NAND и внушительный ресурс записи в 1200 Тб гарантируют долгую бесперебойную работу, даже при интенсивных нагрузках. Энергопотребление всего 2,38 Вт делает накопитель экономичным. Интерфейс PCIe 4.0 x4 раскрывает весь потенциал устройства, позволяя максимально использовать современные возможности компьютера.
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Купить Накопитель SSD M.2 2280 PCIE 2TB P400 Lite P400LP2KGM28H PATRIOT - по цене 33130 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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