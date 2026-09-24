Описание товара Накопитель SSD Kingston 2000Gb (SNV3SM3/2T0)

Твердотельный накопитель Kingston SSD NV3 на 2 Тб — это современное решение для тех, кто хочет сделать свой компьютер быстрее и надежнее. Он идеально подходит для ускорения работы системы, запуска игр и обработки больших файлов. Благодаря компактному формату M.2 (22x30 мм) и высокой скорости передачи данных, этот диск легко устанавливается и работает без задержек. Если вы хотите ускорить работу компьютера, повысить его производительность или просто заменить старый жесткий диск — Kingston SSD NV3 на 2000 ГБ станет отличным решением. Он сочетает в себе высокую скорость, надежность и компактность, делая ваш ПК быстрее и удобнее в использовании. Скорость Этот SSD использует интерфейс PCIe 4.0 x4, что обеспечивает невероятную скорость передачи данных. Скорость чтения достигает 6000 МБ/с, а запись — 5000 МБ/с. Это значит, что запуск системы, копирование файлов или загрузка игр происходит мгновенно. Такой диск значительно повышает отзывчивость компьютера и делает работу более комфортной. Технологии Kingston SSD NV3 построен на базе 3D TLC NAND-памяти — это надежный тип флеш-памяти, который служит долго и сохраняет данные без ошибок. TBW (объем записанных данных за весь срок службы) составляет 640 ТБ, что говорит о высокой износостойкости и долговечности устройства. Компактность Формат M.2 (22x30 мм) делает этот накопитель очень маленьким и легким. Он отлично подойдет для ноутбуков, мини-ПК или современных настольных систем с соответствующим слотом. Благодаря небольшим размерам, он не занимает много места внутри корпуса. Надежность Kingston SSD NV3 — это не только быстрый диск, но и очень надежный. Он способен выдержать интенсивную работу и долгие годы служить верным помощником в ваших задачах. Это отличный выбор для тех, кто ценит качество и стабильность.