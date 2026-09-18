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SSD Накопитель SSD Crucial 5300 PRO 240Gb (MTFDDAK240TDS-1AW1ZABYY) купить в Москве
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Накопитель SSD Crucial 5300 PRO 240Gb (MTFDDAK240TDS-1AW1ZABYY)

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Накопитель SSD Crucial 5300 PRO 240Gb (MTFDDAK240TDS-1AW1ZABYY) - фото 1
Накопитель SSD Crucial 5300 PRO 240Gb (MTFDDAK240TDS-1AW1ZABYY) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
310
Энергопотребление
3.9
  • Накопитель SSD Crucial 5300 PRO 240Gb (MTFDDAK240TDS-1AW1ZABYY) - фото 1
  • Накопитель SSD Crucial 5300 PRO 240Gb (MTFDDAK240TDS-1AW1ZABYY) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 292801
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Характеристики

Бренд
Crucial
Тип товара
SSD накопители
Высота, см
0.7
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Ширина, см
7
Форм-фактор
2.5"
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
310
Время наработки на отказ, час
3000000
Энергопотребление
3.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
150

Описание товара Накопитель SSD Crucial 5300 PRO 240Gb (MTFDDAK240TDS-1AW1ZABYY)

Серверный SSD накопитель Micron 5300 PRO [MTFDDAK240TDS-1AW1ZABYY] увеличивает продуктивность вычислений и выдерживает интенсивные круглосуточные нагрузки в составе серверного оборудования. Устройство соответствует форм-фактору 2.5 дюйма. Для подключения к материнской плате применяется интерфейс SATA. Благодаря скорости 540 Мбайт/сек диск SSD помогает ускорить запуск программ и обработку ресурсов. Накопитель Micron 5300 PRO предлагает 240 ГБ свободного пространства для хранения файлов. Время наработки на отказ 3 млн часов гарантирует стабильную бесперебойную работу устройства.



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Отзывы о товаре Накопитель SSD Crucial 5300 PRO 240Gb (MTFDDAK240TDS-1AW1ZABYY)




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Характеристики
Бренд
Crucial
Тип товара
SSD накопители
Высота, см
0.7
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Ширина, см
7
Форм-фактор
2.5"
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
540
Развернуть
Скорость записи, Мб/с
310
Время наработки на отказ, час
3000000
Энергопотребление
3.9
Страна производитель
Китай
Описание
Серверный SSD накопитель Micron 5300 PRO [MTFDDAK240TDS-1AW1ZABYY] увеличивает продуктивность вычислений и выдерживает интенсивные круглосуточные нагрузки в составе серверного оборудования. Устройство соответствует форм-фактору 2.5 дюйма. Для подключения к материнской плате применяется интерфейс SATA. Благодаря скорости 540 Мбайт/сек диск SSD помогает ускорить запуск программ и обработку ресурсов. Накопитель Micron 5300 PRO предлагает 240 ГБ свободного пространства для хранения файлов. Время наработки на отказ 3 млн часов гарантирует стабильную бесперебойную работу устройства.


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Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Crucial 5300 PRO 240Gb (MTFDDAK240TDS-1AW1ZABYY) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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