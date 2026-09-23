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SSD Накопитель SSD Crucial T705 1Tb PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD CT1000T705SSD3 купить в Москве
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Накопитель SSD Crucial T705 1Tb PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD CT1000T705SSD3

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Накопитель SSD Crucial T705 1Tb PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD CT1000T705SSD3 - фото 1
Накопитель SSD Crucial T705 1Tb PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD CT1000T705SSD3 - фото 2
Накопитель SSD Crucial T705 1Tb PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD CT1000T705SSD3 - фото 3
Накопитель SSD Crucial T705 1Tb PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD CT1000T705SSD3 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
13600
Скорость записи, Мб/с
10200
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
  • Накопитель SSD Crucial T705 1Tb PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD CT1000T705SSD3 - фото 1
  • Накопитель SSD Crucial T705 1Tb PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD CT1000T705SSD3 - фото 2
  • Накопитель SSD Crucial T705 1Tb PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD CT1000T705SSD3 - фото 3
  • Накопитель SSD Crucial T705 1Tb PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD CT1000T705SSD3 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732851
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Характеристики

Бренд
Crucial
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
13600
Скорость записи, Мб/с
10200
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х2
Вес, г.
200

Описание товара Накопитель SSD Crucial T705 1Tb PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD CT1000T705SSD3

SSD накопитель Crucial с объемом 1024 ГБ предоставляет впечатляющую производительность благодаря опции DRAM буфера и использованию современной флэш-памяти типа TLC. Этот твердотельный накопитель оснащен интерфейсом подключения PCIe 5.0 x4, что обеспечивает ровно и быстрое взаимодействие с системой. С высокой скоростью чтения 13600 МБайт/с и скоростью записи 10200 МБайт/с, он идеально подходит для выполнения ресурсоемких задач, таких как работа с видео высокой четкости, профессиональная фотография или интенсивные игровые сессии. Форм-фактор M.2 2280 позволяет легко интегрировать накопитель в современные ноутбуки и настольные системы без дополнительного оборудования. Произведенный в Китае, этот накопитель гарантирует надежность и долговечность с максимальным ресурсом записи (TBW) 600 Тб и временем наработки на отказ в 1 500 000 часов. SSD Crucial представляет собой идеальное сочетание высокой производительности, емкости и надежности, способное удовлетворить потребности как профессиональных пользователей, так и рядовых потребителей, стремящихся к улучшению работы своих систем.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Crucial T705 1Tb PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD CT1000T705SSD3




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Характеристики
Бренд
Crucial
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
13600
Скорость записи, Мб/с
10200
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Описание
SSD накопитель Crucial с объемом 1024 ГБ предоставляет впечатляющую производительность благодаря опции DRAM буфера и использованию современной флэш-памяти типа TLC. Этот твердотельный накопитель оснащен интерфейсом подключения PCIe 5.0 x4, что обеспечивает ровно и быстрое взаимодействие с системой. С высокой скоростью чтения 13600 МБайт/с и скоростью записи 10200 МБайт/с, он идеально подходит для выполнения ресурсоемких задач, таких как работа с видео высокой четкости, профессиональная фотография или интенсивные игровые сессии. Форм-фактор M.2 2280 позволяет легко интегрировать накопитель в современные ноутбуки и настольные системы без дополнительного оборудования. Произведенный в Китае, этот накопитель гарантирует надежность и долговечность с максимальным ресурсом записи (TBW) 600 Тб и временем наработки на отказ в 1 500 000 часов. SSD Crucial представляет собой идеальное сочетание высокой производительности, емкости и надежности, способное удовлетворить потребности как профессиональных пользователей, так и рядовых потребителей, стремящихся к улучшению работы своих систем.
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Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Crucial T705 1Tb PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD CT1000T705SSD3 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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