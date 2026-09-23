Накопитель SSD Crucial T705 1Tb PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD CT1000T705SSD3
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Crucial T705 1Tb PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD CT1000T705SSD3
SSD накопитель Crucial с объемом 1024 ГБ предоставляет впечатляющую производительность благодаря опции DRAM буфера и использованию современной флэш-памяти типа TLC. Этот твердотельный накопитель оснащен интерфейсом подключения PCIe 5.0 x4, что обеспечивает ровно и быстрое взаимодействие с системой. С высокой скоростью чтения 13600 МБайт/с и скоростью записи 10200 МБайт/с, он идеально подходит для выполнения ресурсоемких задач, таких как работа с видео высокой четкости, профессиональная фотография или интенсивные игровые сессии. Форм-фактор M.2 2280 позволяет легко интегрировать накопитель в современные ноутбуки и настольные системы без дополнительного оборудования. Произведенный в Китае, этот накопитель гарантирует надежность и долговечность с максимальным ресурсом записи (TBW) 600 Тб и временем наработки на отказ в 1 500 000 часов. SSD Crucial представляет собой идеальное сочетание высокой производительности, емкости и надежности, способное удовлетворить потребности как профессиональных пользователей, так и рядовых потребителей, стремящихся к улучшению работы своих систем.
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