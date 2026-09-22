Накопитель SSD Crucial P510 2TB (CT2000P510SSD8)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Crucial P510 2TB (CT2000P510SSD8)
**Твердотельный накопитель SSD Crucial P510 2TB PCIe Gen5 NVMe M.2 CT2000P510SSD8** Внутренний твердотельный накопитель SSD Crucial P510 — это идеальное решение для тех, кто ищет высокую производительность и надёжность. Благодаря интерфейсу PCI-E Gen5 и поддержке NVMe, этот SSD обеспечивает молниеносно быструю загрузку операционной системы и приложений. **Основные характеристики:** * Тип: внутренний твердотельный накопитель. * Интерфейс: PCI-E. * Максимальная скорость чтения: 10 000 МБ/с. * Максимальная скорость записи: 8700 МБ/с. * Номинальный объём: 2000 ГБ. * Форм-фактор накопителя: M.2 2280. С SSD Crucial P510 вы сможете значительно ускорить работу вашего компьютера или ноутбука, а большой объём памяти позволит вам хранить все необходимые файлы и программы. Накопитель имеет компактный форм-фактор M.2 2280, что делает его совместимым с большинством современных устройств. Выбирайте SSD Crucial P510 и наслаждайтесь быстрой и надёжной работой вашего компьютера!
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