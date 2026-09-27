SSD накопитель Netac ZX20 2TB USB 3.2 Gen 2x2 Type-C External SSD, R/W up to 2000MB/1800MB/s, with USB C to A cable and 20Gbps USB C to C cable 5Y wty
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Характеристики
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
USB Type-C
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
2000
Скорость записи, Мб/с
1800
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 741463
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
USB Type-C
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
2000
Скорость записи, Мб/с
1800
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х3
Вес, г.
85
Описание товара SSD накопитель Netac ZX20 2TB USB 3.2 Gen 2x2 Type-C External SSD, R/W up to 2000MB/1800MB/s, with USB C to A cable and 20Gbps USB C to C cable 5Y wty
SSD-накопитель Netac создаёт новый уровень быстродействия: скорость чтения 2000 МБ/с и запись до 1800 МБ/с позволяют без задержек работать с большими файлами, фотоархивами и видеомонтажом. Вместительный объём 2048 Гб — легко уместит всю вашу коллекцию данных, рабочие проекты или медиа контент. Благодаря компактному форм-фактору 2.5 дюйма и современному интерфейсу USB Type-C, накопитель удобно брать с собой и подключать к устройствам нового поколения. Надёжная флеш-память 3D NAND гарантирует стабильную работу при ежедневном использовании.
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Бренд
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
USB Type-C
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
2000
Скорость записи, Мб/с
1800
Страна производитель
Китай
SSD-накопитель Netac создаёт новый уровень быстродействия: скорость чтения 2000 МБ/с и запись до 1800 МБ/с позволяют без задержек работать с большими файлами, фотоархивами и видеомонтажом. Вместительный объём 2048 Гб — легко уместит всю вашу коллекцию данных, рабочие проекты или медиа контент. Благодаря компактному форм-фактору 2.5 дюйма и современному интерфейсу USB Type-C, накопитель удобно брать с собой и подключать к устройствам нового поколения. Надёжная флеш-память 3D NAND гарантирует стабильную работу при ежедневном использовании.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
SSD накопитель Netac ZX20 2TB USB 3.2 Gen 2x2 Type-C External SSD, R/W up to 2000MB/1800MB/s, with USB C to A cable and 20Gbps USB C to C cable 5Y wty - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре SSD накопитель Netac ZX20 2TB USB 3.2 Gen 2x2 Type-C External SSD, R/W up to 2000MB/1800MB/s, with USB C to A cable and 20Gbps USB C to C cable 5Y wty