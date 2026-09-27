Накопитель SSD Patriot 2TB Viper VP4300 Lite M.2 (VP4300L2TBM28H)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Patriot 2TB Viper VP4300 Lite M.2 (VP4300L2TBM28H)
2000-гигабайтный SSD M.2 накопитель Patriot Viper VP4300 Lite [VP4300L2TBM28H] ориентирован на оснащение мощных игровых и универсальных ПК. Устройство подходит для установки в консоли PS5. SSD соответствует самому распространенному форм-фактору – 2280. Накопитель совместим почти с любыми материнскими платами стационарных компьютеров и многими ноутбуками. Модель поддерживается операционными системами Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11. SSD M.2 накопитель Patriot Viper VP4300 Lite [VP4300L2TBM28H] обеспечивает скорость последовательного чтения до 7400 МБ/с. Соответствующий показатель для записи равен 6400 МБ/с. Накопитель гарантирует высокую производительность при выполнении файловых операций в любых программах. Надежность обработки данных повышена благодаря поддержке алгоритма коррекции ошибок SmartECC. Технология Thermal Throttling предотвращает потерю информации при длительной интенсивной работе. Устройство защищено от перегрева графеновым рассеивателем тепла в виде наклейки. Рабочий температурный диапазон модели – от 0 до 70 °C. Максимальный ресурс записи накопителя составляет 1600 ТБ.
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