Описание товара Накопитель SSD Samsung 1TB 9100 Pro (MZ-VAP1T0BW)

Твердотельный накопитель Samsung SSD 9100 PRO MZ-VAP1T0BW — это высокопроизводительный SSD, предназначенный для профессиональных пользователей и энтузиастов, требующих максимальной скорости и надежности. Samsung SSD 9100 PRO — это идеальное решение для тех, кто ищет максимальную производительность и надежность в одном устройстве. Он обеспечивает высокую скорость, совместимость с различными платформами, эффективное охлаждение и долговечность, что делает его отличным выбором для профессиональных пользователей и энтузиастов. Высокая производительность Скорость чтения и записи достигает 14,700 MB/s и 13,300 MB/s соответственно, что вдвое быстрее, чем у предыдущих моделей. Это обеспечивает молниеносную обработку данных и позволяет справляться с самыми требовательными задачами, включая работу с искусственным интеллектом, 3D-рендеринг и AAA-игры. Совместимость и надежность Накопитель совместим с современными настольными ПК, ноутбуками и PlayStation 5, что делает его универсальным решением для различных платформ. Он также поддерживает шифрование AES 256-bit, TCG/Opal 2.0 и MS eDrive, что обеспечивает высокий уровень безопасности данных. Эффективное охлаждение Встроенный радиатор (heatsink) обеспечивает эффективное охлаждение, что позволяет поддерживать стабильную работу даже при высоких нагрузках. Это особенно важно для длительных игровых сессий или интенсивных вычислительных задач. Долговечность Ресурс записи (TBW) составляет 600 TB, а среднее время наработки на отказ (MTBF) — 1.5 миллиона часов, что гарантирует долгий срок службы и надежность накопителя. Компактный дизайн Толщина накопителя всего 8.8 мм, что делает его совместимым с большинством устройств, включая PlayStation 5. Это позволяет легко интегрировать его в существующие системы без необходимости дополнительных модификаций. Поддержка ПО Samsung Magician Software позволяет оптимизировать работу SSD, обновлять прошивку, мониторить состояние накопителя и защищать данные, что делает его использование еще более удобным и безопасным.