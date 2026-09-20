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SSD Накопитель SSD Kingspec SATA III 256Gb (P3-256) купить в Москве
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Накопитель SSD Kingspec SATA III 256Gb (P3-256)

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Накопитель SSD Kingspec SATA III 256Gb (P3-256) - фото 1
Накопитель SSD Kingspec SATA III 256Gb (P3-256) - фото 2
Накопитель SSD Kingspec SATA III 256Gb (P3-256) - фото 3
Накопитель SSD Kingspec SATA III 256Gb (P3-256) - фото 4
Накопитель SSD Kingspec SATA III 256Gb (P3-256) - фото 5
Накопитель SSD Kingspec SATA III 256Gb (P3-256) - фото 6
Накопитель SSD Kingspec SATA III 256Gb (P3-256) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
174
Энергопотребление
1.8
  • Накопитель SSD Kingspec SATA III 256Gb (P3-256) - фото 1
  • Накопитель SSD Kingspec SATA III 256Gb (P3-256) - фото 2
  • Накопитель SSD Kingspec SATA III 256Gb (P3-256) - фото 3
  • Накопитель SSD Kingspec SATA III 256Gb (P3-256) - фото 4
  • Накопитель SSD Kingspec SATA III 256Gb (P3-256) - фото 5
  • Накопитель SSD Kingspec SATA III 256Gb (P3-256) - фото 6
  • Накопитель SSD Kingspec SATA III 256Gb (P3-256) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 540322
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Характеристики

Бренд
Kingspec
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
174
Время наработки на отказ, час
1000000
Энергопотребление
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х2
Вес, г.
50

Описание товара Накопитель SSD Kingspec SATA III 256Gb (P3-256)

С объемом 256 ГБ вы получите сочетание производительности и оптимального места для хранения файлов. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.



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Отзывы о товаре Накопитель SSD Kingspec SATA III 256Gb (P3-256)




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Характеристики
Бренд
Kingspec
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
174
Развернуть
Время наработки на отказ, час
1000000
Энергопотребление
1.8
Страна производитель
Китай
Описание
С объемом 256 ГБ вы получите сочетание производительности и оптимального места для хранения файлов. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.


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Самовывоз
Доставка
Отзывы


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