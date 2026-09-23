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SSD Накопитель SSD CBR 2.5" Lite 256GB SATA-III 3D NAND TLC (SSD-256GB-2.5-LT22) купить в Москве
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Накопитель SSD CBR 2.5" Lite 256GB SATA-III 3D NAND TLC (SSD-256GB-2.5-LT22)

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Накопитель SSD CBR 2.5&quot; Lite 256GB SATA-III 3D NAND TLC (SSD-256GB-2.5-LT22) - фото 2
Накопитель SSD CBR 2.5&quot; Lite 256GB SATA-III 3D NAND TLC (SSD-256GB-2.5-LT22) - фото 3
Накопитель SSD CBR 2.5&quot; Lite 256GB SATA-III 3D NAND TLC (SSD-256GB-2.5-LT22) - фото 4
Накопитель SSD CBR 2.5&quot; Lite 256GB SATA-III 3D NAND TLC (SSD-256GB-2.5-LT22) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
128
Энергопотребление, Вт
15
  • Накопитель SSD CBR 2.5&quot; Lite 256GB SATA-III 3D NAND TLC (SSD-256GB-2.5-LT22) - фото 1
  • Накопитель SSD CBR 2.5&quot; Lite 256GB SATA-III 3D NAND TLC (SSD-256GB-2.5-LT22) - фото 2
  • Накопитель SSD CBR 2.5&quot; Lite 256GB SATA-III 3D NAND TLC (SSD-256GB-2.5-LT22) - фото 3
  • Накопитель SSD CBR 2.5&quot; Lite 256GB SATA-III 3D NAND TLC (SSD-256GB-2.5-LT22) - фото 4
  • Накопитель SSD CBR 2.5&quot; Lite 256GB SATA-III 3D NAND TLC (SSD-256GB-2.5-LT22) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 460 руб. 
Начислим 56 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 606028
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Накопитель SSD CBR 2.5" Lite 256GB SATA-III 3D NAND TLC (SSD-256GB-2.5-LT22)
3 460 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CBR
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
128
Энергопотребление, Вт
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х1
Вес, г.
70

Описание товара Накопитель SSD CBR 2.5" Lite 256GB SATA-III 3D NAND TLC (SSD-256GB-2.5-LT22)

Благодаря твердотельному накопителю, вы сможете справляться самыми сложными задачами. Этот диск, обеспечивающий впечатляющую скорость отклика системы выполнения операций ввода-вывода, идеально подходит для работы множества пользователей над несколькими задачами одновременно. Вы сможете реализовывать самые сложные проекты на предприятиях малого среднего бизнеса от виртуализации до совместного редактирования материалов хранения баз данных высокой нагрузкой за счет эффективного кеширования. в то же время вы сможете снизить общую стоимость владения для инфраструктуры.



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Отзывы о товаре Накопитель SSD CBR 2.5" Lite 256GB SATA-III 3D NAND TLC (SSD-256GB-2.5-LT22)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
CBR
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
128
Энергопотребление, Вт
15
Страна производитель
Китай
Описание
Благодаря твердотельному накопителю, вы сможете справляться самыми сложными задачами. Этот диск, обеспечивающий впечатляющую скорость отклика системы выполнения операций ввода-вывода, идеально подходит для работы множества пользователей над несколькими задачами одновременно. Вы сможете реализовывать самые сложные проекты на предприятиях малого среднего бизнеса от виртуализации до совместного редактирования материалов хранения баз данных высокой нагрузкой за счет эффективного кеширования. в то же время вы сможете снизить общую стоимость владения для инфраструктуры.


Теги товара: 2.5", TLC, 2.5", TLC, 2.5", SATA, TLC, 520, 2.5", SATA, SATA, TLC, 520, 2.5", SATA, 2.5", TLC, TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, TLC, 520, 520, 520, 2.5", SATA, SATA
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD CBR 2.5" Lite 256GB SATA-III 3D NAND TLC (SSD-256GB-2.5-LT22) - стоимость товара 3460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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