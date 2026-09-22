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SSD Накопитель SSD PC Pet SATA-III 256GB (PCPS256G2) OEM купить в Москве
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Накопитель SSD PC Pet SATA-III 256GB (PCPS256G2) OEM

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Накопитель SSD PC Pet SATA-III 256GB (PCPS256G2) OEM - фото 1
Накопитель SSD PC Pet SATA-III 256GB (PCPS256G2) OEM - фото 2
Накопитель SSD PC Pet SATA-III 256GB (PCPS256G2) OEM - фото 3
Накопитель SSD PC Pet SATA-III 256GB (PCPS256G2) OEM - фото 4
Накопитель SSD PC Pet SATA-III 256GB (PCPS256G2) OEM - фото 5
Накопитель SSD PC Pet SATA-III 256GB (PCPS256G2) OEM - фото 6
Накопитель SSD PC Pet SATA-III 256GB (PCPS256G2) OEM - фото 7
Накопитель SSD PC Pet SATA-III 256GB (PCPS256G2) OEM - фото 8
Накопитель SSD PC Pet SATA-III 256GB (PCPS256G2) OEM - фото 9
Накопитель SSD PC Pet SATA-III 256GB (PCPS256G2) OEM - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
420
Максимальный ресурс записи (TBW)
80
  • Накопитель SSD PC Pet SATA-III 256GB (PCPS256G2) OEM - фото 1
  • Накопитель SSD PC Pet SATA-III 256GB (PCPS256G2) OEM - фото 2
  • Накопитель SSD PC Pet SATA-III 256GB (PCPS256G2) OEM - фото 3
  • Накопитель SSD PC Pet SATA-III 256GB (PCPS256G2) OEM - фото 4
  • Накопитель SSD PC Pet SATA-III 256GB (PCPS256G2) OEM - фото 5
  • Накопитель SSD PC Pet SATA-III 256GB (PCPS256G2) OEM - фото 6
  • Накопитель SSD PC Pet SATA-III 256GB (PCPS256G2) OEM - фото 7
  • Накопитель SSD PC Pet SATA-III 256GB (PCPS256G2) OEM - фото 8
  • Накопитель SSD PC Pet SATA-III 256GB (PCPS256G2) OEM - фото 9
  • Накопитель SSD PC Pet SATA-III 256GB (PCPS256G2) OEM - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715863
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Характеристики

Бренд
PC pet
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
420
Максимальный ресурс записи (TBW)
80
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х1
Вес, г.
50

Описание товара Накопитель SSD PC Pet SATA-III 256GB (PCPS256G2) OEM

Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. С объемом 256 ГБ вы получите сочетание производительности и оптимального места для хранения файлов. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.

Отзывы о товаре Накопитель SSD PC Pet SATA-III 256GB (PCPS256G2) OEM




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Характеристики
Бренд
PC pet
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
420
Максимальный ресурс записи (TBW)
80
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. С объемом 256 ГБ вы получите сочетание производительности и оптимального места для хранения файлов. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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