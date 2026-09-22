Накопитель SSD PC Pet SATA-III 256GB (PCPS256G2) OEM
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Накопитель SSD PC Pet SATA-III 256GB (PCPS256G2) OEM
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. С объемом 256 ГБ вы получите сочетание производительности и оптимального места для хранения файлов. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 540 руб.885 руб. в СплитНакопитель SSD Netac N930E Pro 128Gb (NT01N930E-128G-E4X)
-
В наличииЦена 3 590 руб.898 руб. в СплитНакопитель SSD Indilinx SATA III 240Gb (IND-S325S240GX)
-
В наличииЦена 3 650 руб.913 руб. в СплитНакопитель SSD Indilinx SATA III 256Gb (IND-S325S256GX)
-
В наличииЦена 3 700 руб.925 руб. в СплитSSD накопитель Netac SSD NV30ES 128GB PCIe 3 x4 M.2 2242 NVMe 3D...
-
В наличииЦена 3 820 руб.955 руб. в СплитНакопитель SSD Apacer AS350 Panther 256Gb (AP256GAS350-1)
-
В наличииЦена 3 820 руб.955 руб. в СплитНакопитель SSD Apacer AS350X Panther 256Gb (AP256GAS350XR-1)
-
В наличииЦена 3 890 руб.973 руб. в СплитНакопитель SSD Netac SA500 240Гб (NT01SA500-240-S3X)
-
В наличииЦена 3 960 руб.990 руб. в СплитНакопитель SSD ADATA Ultimate SU650 240GB (ASU650SS-240GT-R)
-
В наличииЦена 4 050 руб.1013 руб. в СплитНакопитель SSD ExeGate A2000MNext 240Gb (EX280469RUS)
-
В наличииЦена 4 080 руб.1020 руб. в СплитНакопитель SSD Indilinx M.2 2280 SATAIII 256GB (IND-S3N80S256GX)
-
В наличииЦена 4 080 руб.1020 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot 128GB (P320P128GM28)
-
В наличииЦена 4 120 руб.1030 руб. в СплитНакопитель SSD Netac 256Gb SA500 Series (NT01SA500-256-S3X)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Отзывы о товаре Накопитель SSD PC Pet SATA-III 256GB (PCPS256G2) OEM