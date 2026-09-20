Накопитель SSD ExeGate KC2000MNextPro+ 128Gb (EX282320RUS)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
128
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
1200
Скорость записи, Мб/с
600
Максимальный ресурс записи (TBW)
40
Энергопотребление
3.3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 577437
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
128
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
1200
Скорость записи, Мб/с
600
Максимальный ресурс записи (TBW)
40
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х4х1
Вес, г.
280
Описание товара Накопитель SSD ExeGate KC2000MNextPro+ 128Gb (EX282320RUS)
M.2 накопитель ExeGate NextPro+ KC2000TP128 обладает свойствами компактного, высокопроизводительного и надежного накопителя. Установка данного устройства поможет существенно повысить скорость и отзывчивость системы на выполнение различных задач. Применение интерфейса PCI-E 3.x x4 обеспечивает скорость в режиме чтения на уровне 1200 Мбайт/сек. Благодаря объему 128 ГБ накопитель предоставляет возможность хранения весьма большого количества различных файлов. ExeGate NextPro+ KC2000TP128 отличается бесшумной работой и длительным ресурсом службы.
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
128
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
1200
Скорость записи, Мб/с
600
Максимальный ресурс записи (TBW)
40
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3.3
Страна производитель
Китай
M.2 накопитель ExeGate NextPro+ KC2000TP128 обладает свойствами компактного, высокопроизводительного и надежного накопителя. Установка данного устройства поможет существенно повысить скорость и отзывчивость системы на выполнение различных задач. Применение интерфейса PCI-E 3.x x4 обеспечивает скорость в режиме чтения на уровне 1200 Мбайт/сек. Благодаря объему 128 ГБ накопитель предоставляет возможность хранения весьма большого количества различных файлов. ExeGate NextPro+ KC2000TP128 отличается бесшумной работой и длительным ресурсом службы.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Накопитель SSD ExeGate KC2000MNextPro+ 128Gb (EX282320RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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