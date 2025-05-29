Накопитель SSD Crucial BX500 1Tb (CT1000BX500SSD1)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
360
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 292861
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
360
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х5
Вес, г.
120
Описание товара Накопитель SSD Crucial BX500 1Tb (CT1000BX500SSD1)
SATA накопитель Crucial BX500 с запоминающим устройством SSD – универсальное решение для разных компьютерных сборок. Благодаря скорости в режиме чтения до 540 Мбайт/сек он помогает повысить производительность и отзывчивость аппаратной платформы в процессе обработки информации. Объем 1000 ГБ предоставляет возможность хранения большого количества документов и мультимедийных файлов. Команда TRIM выполняет периодическую очистку неиспользуемых ячеек памяти и повышает стабильность в эксплуатации накопителя. Crucial BX500 выполнен в тонком и ударостойком корпусе.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор, M.2 2280
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
360
Развернуть
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
SATA накопитель Crucial BX500 с запоминающим устройством SSD – универсальное решение для разных компьютерных сборок. Благодаря скорости в режиме чтения до 540 Мбайт/сек он помогает повысить производительность и отзывчивость аппаратной платформы в процессе обработки информации. Объем 1000 ГБ предоставляет возможность хранения большого количества документов и мультимедийных файлов. Команда TRIM выполняет периодическую очистку неиспользуемых ячеек памяти и повышает стабильность в эксплуатации накопителя. Crucial BX500 выполнен в тонком и ударостойком корпусе.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор, M.2 2280
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор, M.2 2280
Достоинства:
Комментарий:
отличный диск,брал пол года назад, работает отлично, крушал это качество
Достоинства:
Комментарий:
Отлично упакован. Hard Disk Sentinel определяет 931,5 Gb полного объема, 3 запуска, ноль часов наработки проблемы или слабые сектора не обнаружены. Диск подключен и работает.
Достоинства:
Комментарий:
Скорость загрузки данных хорошая
Достоинства:
Комментарий:
диск рабочий. пришел быстро.
Достоинства:
Комментарий:
2 месяца,полет нормальный.Полностью соответствует
Достоинства:
Комментарий:
пока работает. поставил в imac для файлопомойки
Достоинства:
Комментарий:
Пришел достаточно хорошо упакованным, рабочий
Достоинства:
Комментарий:
Хороший товар. Вставил в корпус Transcend и использую в качестве флешки. Может не подойти к телевизорам, выпущенным до 2013 года!
Достоинства:
Комментарий:
Получил то что ожидал. Качество покажет время.
Достоинства:
Комментарий:
Рабочий, ноутбук прям оживился
Достоинства:
Комментарий:
Отлично!!! Беру второй для другой машины. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
замечаний тем, параметры соответствуют описанию, диск новый
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ссд. Покупал для хранения фото и видео. Определяется в диспетчере как jMikron
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь чуть больше недели нареканий нет, все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Заказ пришёл с задержкой, упаковка отличная, все пломбы на месте, плюсом к этому в коробке гарантийный талон на 36 месяцев, тест на 2 фото
Достоинства:
Комментарий:
пришёл быстро, установлю дополню комент
Достоинства:
Комментарий:
Отличный диск. Зала сзоду туда 750 ГБ все нормально
Достоинства:
Комментарий:
Все работает, скорость держит в соответствии с заявленной, внутри упаковки также лежал гарантийный талон на 3 года
Достоинства:
Комментарий:
Диск нормальный, всё как написано в описании. Продавец очень ответственно относится к упаковке и отправке товара. Диск приехал в конверте внутри проложенном пупыркой. Коробочка с диском со всеми наклейками и пломбами. Плюс продавец приложил чек с гарантией.
Достоинства:
Комментарий:
А тесте плюс минус показатели сошлись, брал уже второй к дополнение к первому (4 года в строю) и еще два таких в подарок дарил тоже в строю без нареканий больше года
Достоинства:
Комментарий:
какой отзыв оставлять на честный товар, я не знаю. винт работает ,ёмкость полная, скоростя на уровне заявленных.
Достоинства:
Комментарий:
работает без нареканий спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Предыдущий диск у нас не выдержал проверку Sims 4, купили этот, игра летает
Достоинства:
Комментарий:
Пришел в рабочем состоянии, с подключением проблем не было. Пришел на день раньше срока, это +
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ssd’шник Упаковка надежная, подключился без проблем. Стору - благодарность) Посмотрим, как проявит себя со временем
Достоинства:
Комментарий:
Работает без нареканий, скорости соответствуют заявленным
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично, ноутбук ожил. Нариканий нет,
Достоинства:
Комментарий:
Работает, скорости вроде как не упали
Достоинства:
Комментарий:
Отличный диск, работает быстро
Достоинства:
Комментарий:
Диск оригинальный, параметрам соответствует.
Достоинства:
Комментарий:
Купила взамен старого диска для ноута. Я не сисадмин. Сисадмин сказал все норм. Он его и посоветовал. И установил. И со старого диска перенес инфу. Пока все работает. Заявленный объем памяти соответствует реальному. Сисадмин сказал не юзанный и его номер где-то пробился.
Достоинства:
Внешне все норм! Доставка, выдача ок!
Комментарий:
О самом SSD Crucial BX500 1Tb напишу позже...
Накопитель SSD Crucial BX500 1Tb (CT1000BX500SSD1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD Crucial BX500 1Tb (CT1000BX500SSD1)
Достоинства:
Комментарий:
отличный диск,брал пол года назад, работает отлично, крушал это качество
Достоинства:
Комментарий:
Отлично упакован. Hard Disk Sentinel определяет 931,5 Gb полного объема, 3 запуска, ноль часов наработки проблемы или слабые сектора не обнаружены. Диск подключен и работает.
Достоинства:
Комментарий:
Скорость загрузки данных хорошая
Достоинства:
Комментарий:
диск рабочий. пришел быстро.
Достоинства:
Комментарий:
2 месяца,полет нормальный.Полностью соответствует
Достоинства:
Комментарий:
пока работает. поставил в imac для файлопомойки
Достоинства:
Комментарий:
Пришел достаточно хорошо упакованным, рабочий
Достоинства:
Комментарий:
Хороший товар. Вставил в корпус Transcend и использую в качестве флешки. Может не подойти к телевизорам, выпущенным до 2013 года!
Достоинства:
Комментарий:
Получил то что ожидал. Качество покажет время.
Достоинства:
Комментарий:
Рабочий, ноутбук прям оживился
Достоинства:
Комментарий:
Отлично!!! Беру второй для другой машины. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
замечаний тем, параметры соответствуют описанию, диск новый
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ссд. Покупал для хранения фото и видео. Определяется в диспетчере как jMikron
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь чуть больше недели нареканий нет, все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Заказ пришёл с задержкой, упаковка отличная, все пломбы на месте, плюсом к этому в коробке гарантийный талон на 36 месяцев, тест на 2 фото
Достоинства:
Комментарий:
пришёл быстро, установлю дополню комент
Достоинства:
Комментарий:
Отличный диск. Зала сзоду туда 750 ГБ все нормально
Достоинства:
Комментарий:
Все работает, скорость держит в соответствии с заявленной, внутри упаковки также лежал гарантийный талон на 3 года
Достоинства:
Комментарий:
Диск нормальный, всё как написано в описании. Продавец очень ответственно относится к упаковке и отправке товара. Диск приехал в конверте внутри проложенном пупыркой. Коробочка с диском со всеми наклейками и пломбами. Плюс продавец приложил чек с гарантией.
Достоинства:
Комментарий:
А тесте плюс минус показатели сошлись, брал уже второй к дополнение к первому (4 года в строю) и еще два таких в подарок дарил тоже в строю без нареканий больше года
Достоинства:
Комментарий:
какой отзыв оставлять на честный товар, я не знаю. винт работает ,ёмкость полная, скоростя на уровне заявленных.
Достоинства:
Комментарий:
работает без нареканий спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Предыдущий диск у нас не выдержал проверку Sims 4, купили этот, игра летает
Достоинства:
Комментарий:
Пришел в рабочем состоянии, с подключением проблем не было. Пришел на день раньше срока, это +
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ssd’шник Упаковка надежная, подключился без проблем. Стору - благодарность) Посмотрим, как проявит себя со временем
Достоинства:
Комментарий:
Работает без нареканий, скорости соответствуют заявленным
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично, ноутбук ожил. Нариканий нет,
Достоинства:
Комментарий:
Работает, скорости вроде как не упали
Достоинства:
Комментарий:
Отличный диск, работает быстро
Достоинства:
Комментарий:
Диск оригинальный, параметрам соответствует.
Достоинства:
Комментарий:
Купила взамен старого диска для ноута. Я не сисадмин. Сисадмин сказал все норм. Он его и посоветовал. И установил. И со старого диска перенес инфу. Пока все работает. Заявленный объем памяти соответствует реальному. Сисадмин сказал не юзанный и его номер где-то пробился.
Достоинства:
Внешне все норм! Доставка, выдача ок!
Комментарий:
О самом SSD Crucial BX500 1Tb напишу позже...