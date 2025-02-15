Накопитель SSD Netac M.2 2280 NV2000 NVMe PCIe 1Tb (NT01NV2000-1T0-E4X)
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Netac M.2 2280 NV2000 NVMe PCIe 1Tb (NT01NV2000-1T0-E4X)
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. С вместимостью 1 ТБ вы сможете хранить все важные файлы, мультимедию и игры, наслаждаясь высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжелых приложений. Интерфейс PCIe 3.0 x4 обладает увеличенной скоростью передачи данных, отлично подходит для ресурсоемких приложений и игр. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Теги товара: TLC, 1024 ГБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, 1024 ГБ, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, 1024 ГБ, PCIe 4.0 x4, TLC, 2100, 600 ТБ, M.2 2280, 1024 ГБ, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, 600 ТБ, 2100, M.2 2280, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, 600 ТБ, 1024 ГБ
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 13 370 руб.3343 руб. в СплитНакопитель SSD Netac N600S Series 1Tb (NT01N600S-001T-S3X)
-
В наличииЦена 13 500 руб.3375 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data 2.5" 1TB SATA III ASU650SS-1TT-R Ultimate...
-
В наличииЦена 13 570 руб.3393 руб. в СплитНакопитель SSD Netac N5M Series 1Tb (NT01N5M-001T-M3X)
-
В наличииЦена 13 620 руб.3405 руб. в СплитНакопитель SSD Silicon Power A56 1Tb (SP001TBSS3A56A25)
-
В наличииЦена 13 620 руб.3405 руб. в СплитНакопитель SSD Silicon Power SATA-III 1TB Ace A55 (SP001TBSS3A55...
-
В наличииЦена 14 080 руб.3520 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung SATA2.5" 250GB 6GB/S 870 EVO (MZ-77E250B/...
-
В наличииЦена 14 170 руб.3543 руб. в СплитНакопитель SSD Transcend 512GB M.2 2280 (TS512GMTS830S)
-
В наличииЦена 14 430 руб.3608 руб. в СплитНакопитель SSD Transcend SSD230S 512Gb 2.5 (TS512GSSD230S)
-
В наличииЦена 14 520 руб.3630 руб. в СплитНакопитель SSD Netac N930E Pro 1Tb (NT01N930E-001T-E4X)
-
В наличииЦена 14 600 руб.3650 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data Legend 710 1Tb ALEG-710-1TCS
-
В наличииЦена 14 600 руб.3650 руб. в СплитНакопитель SSD Netac 1Tb NV5000t (NT01NV5000T-1T0-E4X)
-
В наличииЦена 14 810 руб.3703 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 870 EVO 250Gb (MZ-77E250BW)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Теги товара: TLC, 1024 ГБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, 1024 ГБ, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, 1024 ГБ, PCIe 4.0 x4, TLC, 2100, 600 ТБ, M.2 2280, 1024 ГБ, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, 600 ТБ, 2100, M.2 2280, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, 600 ТБ, 1024 ГБ
Достоинства:
Комментарий:
Заказывал с полгода назад где то, в целом работает без нареканий, советую.
Отзывы о товаре Накопитель SSD Netac M.2 2280 NV2000 NVMe PCIe 1Tb (NT01NV2000-1T0-E4X)
Достоинства:
Комментарий:
Заказывал с полгода назад где то, в целом работает без нареканий, советую.