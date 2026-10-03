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SSD Накопитель SSD MSI SPATIUM S270 240GB (S78-440N070-P83) купить в Москве
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Накопитель SSD MSI SPATIUM S270 240GB (S78-440N070-P83)

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Накопитель SSD MSI SPATIUM S270 240GB (S78-440N070-P83) - фото 1
Накопитель SSD MSI SPATIUM S270 240GB (S78-440N070-P83) - фото 2
Накопитель SSD MSI SPATIUM S270 240GB (S78-440N070-P83) - фото 3
Накопитель SSD MSI SPATIUM S270 240GB (S78-440N070-P83) - фото 4
Накопитель SSD MSI SPATIUM S270 240GB (S78-440N070-P83) - фото 5
Накопитель SSD MSI SPATIUM S270 240GB (S78-440N070-P83) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
400
Максимальный ресурс записи (TBW)
110
Энергопотребление, Вт
1.7
  • Накопитель SSD MSI SPATIUM S270 240GB (S78-440N070-P83) - фото 1
  • Накопитель SSD MSI SPATIUM S270 240GB (S78-440N070-P83) - фото 2
  • Накопитель SSD MSI SPATIUM S270 240GB (S78-440N070-P83) - фото 3
  • Накопитель SSD MSI SPATIUM S270 240GB (S78-440N070-P83) - фото 4
  • Накопитель SSD MSI SPATIUM S270 240GB (S78-440N070-P83) - фото 5
  • Накопитель SSD MSI SPATIUM S270 240GB (S78-440N070-P83) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 633926
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
400
Максимальный ресурс записи (TBW)
110
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление, Вт
1.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD MSI SPATIUM S270 240GB (S78-440N070-P83)

SATA накопитель MSI SPATIUM S270 – универсальное решение для ноутбуков и настольных ПК. Благодаря технологии 3D NAND и скорости до 500 Мбайт/сек в режиме последовательного чтения накопитель обеспечивает повышение производительности аппаратной платформы ПК. Запоминающее устройство объемом 240 ГБ гарантирует надежное хранение большого количества файлов. Подключение к материнской плате выполняется при помощи востребованного интерфейса SATA III. Корпус твердотельного накопителя MSI SPATIUM S270 отличается толщиной 7 мм и ударостойкой конструкцией. Утилита MSI Center позволяет выполнять мониторинг производительности и состояния в режиме реального времени.

Отзывы о товаре Накопитель SSD MSI SPATIUM S270 240GB (S78-440N070-P83)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
400
Максимальный ресурс записи (TBW)
110
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление, Вт
1.7
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
SATA накопитель MSI SPATIUM S270 – универсальное решение для ноутбуков и настольных ПК. Благодаря технологии 3D NAND и скорости до 500 Мбайт/сек в режиме последовательного чтения накопитель обеспечивает повышение производительности аппаратной платформы ПК. Запоминающее устройство объемом 240 ГБ гарантирует надежное хранение большого количества файлов. Подключение к материнской плате выполняется при помощи востребованного интерфейса SATA III. Корпус твердотельного накопителя MSI SPATIUM S270 отличается толщиной 7 мм и ударостойкой конструкцией. Утилита MSI Center позволяет выполнять мониторинг производительности и состояния в режиме реального времени.
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Доставка
Отзывы


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