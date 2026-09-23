Накопитель SSD A-Data 2.5" 1TB SATA III ASU650SS-1TT-R Ultimate SU650 3D NAND
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
QLC
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 500 руб.
В наличии
Код товара: 640251
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13 500 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
QLC
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х13х2
Вес, г.
200
Описание товара Накопитель SSD A-Data 2.5" 1TB SATA III ASU650SS-1TT-R Ultimate SU650 3D NAND
SATA накопитель ADATA Ultimate SU650 [ASU650SS-1TT-R] со скоростью чтения до 520 Мбайт/сек обеспечивает увеличение производительности и отзывчивости компьютера при обработке данных. Объем 1000 ГБ предоставляет пространство для хранения документов, мультимедийного контента, приложений. Технологии кэширования SLC и исправления ошибок ECC защищают данные от повреждения. ПО SSD Toolbox предлагает контроль состояния и уровня износа SSD-диска ADATA Ultimate SU650, а также возможность резервного копирования и перемещения файлов.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
QLC
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
450
Развернуть
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
SATA накопитель ADATA Ultimate SU650 [ASU650SS-1TT-R] со скоростью чтения до 520 Мбайт/сек обеспечивает увеличение производительности и отзывчивости компьютера при обработке данных. Объем 1000 ГБ предоставляет пространство для хранения документов, мультимедийного контента, приложений. Технологии кэширования SLC и исправления ошибок ECC защищают данные от повреждения. ПО SSD Toolbox предлагает контроль состояния и уровня износа SSD-диска ADATA Ultimate SU650, а также возможность резервного копирования и перемещения файлов.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Накопитель SSD A-Data 2.5" 1TB SATA III ASU650SS-1TT-R Ultimate SU650 3D NAND - данный товар вы можете купить по цене 13500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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