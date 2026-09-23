Накопитель SSD M.2 2230 Transcend 512GB MTE300S (TS512GMTE300S)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Накопитель SSD M.2 2230 Transcend 512GB MTE300S (TS512GMTE300S)
Твердотельный накопитель PCIe M.2 MTE300S от Transcend имеет компактный форм-фактор и высококачественную 3D-NAND-вспышку, что упрощает обновление ультрабуков, легких ноутбуков, планшетов и портативных игровых ПК. Он разработан с использованием нескольких технологий оптимизации встроенного программного обеспечения, включая кэширование SLC и механизм LDPC ECC, которые повышают надежность хранилища и продлевают срок службы накопителя. MTE300S - отличный выбор для повышения производительности современных рабочих платформ. Благодаря стандарту M.2 (30 мм), быстрому интерфейсу PCIe Gen3x4, скорости чтения до 2000 Мбит / с и записи 1100 Мбит / с твердотельный накопитель Transcend MTE300S является более совершенным и эффективным, чем твердотельный накопитель SATA. MTE300S обеспечивает более высокую скорость без ущерба для энергопотребления ваших ультратонких устройств. Твердотельный накопитель MTE300S длиной всего 30 мм идеально подходит для ультрабуков, легких ноутбуков, планшетов и портативных игровых ПК. Твердотельный накопитель MTE300S тоньше и легче обычных жестких дисков и обеспечивает вашему компьютеру столь необходимый прирост мощности при одновременной экономии места!
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 13 370 руб.3343 руб. в СплитНакопитель SSD Netac N600S Series 1Tb (NT01N600S-001T-S3X)
-
В наличииЦена 13 500 руб.3375 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data 2.5" 1TB SATA III ASU650SS-1TT-R Ultimate...
-
В наличииЦена 13 570 руб.3393 руб. в СплитНакопитель SSD Netac N5M Series 1Tb (NT01N5M-001T-M3X)
-
В наличииЦена 13 620 руб.3405 руб. в СплитНакопитель SSD Silicon Power A56 1Tb (SP001TBSS3A56A25)
-
В наличииЦена 13 620 руб.3405 руб. в СплитНакопитель SSD Silicon Power SATA-III 1TB Ace A55 (SP001TBSS3A55...
-
В наличииЦена 14 060 руб.3515 руб. в СплитНакопитель SSD Netac M.2 2280 NV2000 NVMe PCIe 1Tb (NT01NV2000-1...
-
В наличииЦена 14 080 руб.3520 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung SATA2.5" 250GB 6GB/S 870 EVO (MZ-77E250B/...
-
В наличииЦена 14 170 руб.3543 руб. в СплитНакопитель SSD Transcend 512GB M.2 2280 (TS512GMTS830S)
-
В наличииЦена 14 430 руб.3608 руб. в СплитНакопитель SSD Transcend SSD230S 512Gb 2.5 (TS512GSSD230S)
-
В наличииЦена 14 520 руб.3630 руб. в СплитНакопитель SSD Netac N930E Pro 1Tb (NT01N930E-001T-E4X)
-
В наличииЦена 14 600 руб.3650 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data Legend 710 1Tb ALEG-710-1TCS
-
В наличииЦена 14 600 руб.3650 руб. в СплитНакопитель SSD Netac 1Tb NV5000t (NT01NV5000T-1T0-E4X)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Отзывы о товаре Накопитель SSD M.2 2230 Transcend 512GB MTE300S (TS512GMTE300S)