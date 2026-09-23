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SSD Накопитель SSD M.2 2230 Transcend 512GB MTE300S (TS512GMTE300S) купить в Москве
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Накопитель SSD M.2 2230 Transcend 512GB MTE300S (TS512GMTE300S)

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Накопитель SSD M.2 2230 Transcend 512GB MTE300S (TS512GMTE300S) - фото 1
Накопитель SSD M.2 2230 Transcend 512GB MTE300S (TS512GMTE300S) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
512
  • Накопитель SSD M.2 2230 Transcend 512GB MTE300S (TS512GMTE300S) - фото 1
  • Накопитель SSD M.2 2230 Transcend 512GB MTE300S (TS512GMTE300S) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 600502
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Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
512
Размеры в упаковке, см
11х8х2
Вес, г.
20

Описание товара Накопитель SSD M.2 2230 Transcend 512GB MTE300S (TS512GMTE300S)

Твердотельный накопитель PCIe M.2 MTE300S от Transcend имеет компактный форм-фактор и высококачественную 3D-NAND-вспышку, что упрощает обновление ультрабуков, легких ноутбуков, планшетов и портативных игровых ПК. Он разработан с использованием нескольких технологий оптимизации встроенного программного обеспечения, включая кэширование SLC и механизм LDPC ECC, которые повышают надежность хранилища и продлевают срок службы накопителя. MTE300S - отличный выбор для повышения производительности современных рабочих платформ. Благодаря стандарту M.2 (30 мм), быстрому интерфейсу PCIe Gen3x4, скорости чтения до 2000 Мбит / с и записи 1100 Мбит / с твердотельный накопитель Transcend MTE300S является более совершенным и эффективным, чем твердотельный накопитель SATA. MTE300S обеспечивает более высокую скорость без ущерба для энергопотребления ваших ультратонких устройств. Твердотельный накопитель MTE300S длиной всего 30 мм идеально подходит для ультрабуков, легких ноутбуков, планшетов и портативных игровых ПК. Твердотельный накопитель MTE300S тоньше и легче обычных жестких дисков и обеспечивает вашему компьютеру столь необходимый прирост мощности при одновременной экономии места!

Отзывы о товаре Накопитель SSD M.2 2230 Transcend 512GB MTE300S (TS512GMTE300S)




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Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
512
Описание
Твердотельный накопитель PCIe M.2 MTE300S от Transcend имеет компактный форм-фактор и высококачественную 3D-NAND-вспышку, что упрощает обновление ультрабуков, легких ноутбуков, планшетов и портативных игровых ПК. Он разработан с использованием нескольких технологий оптимизации встроенного программного обеспечения, включая кэширование SLC и механизм LDPC ECC, которые повышают надежность хранилища и продлевают срок службы накопителя. MTE300S - отличный выбор для повышения производительности современных рабочих платформ. Благодаря стандарту M.2 (30 мм), быстрому интерфейсу PCIe Gen3x4, скорости чтения до 2000 Мбит / с и записи 1100 Мбит / с твердотельный накопитель Transcend MTE300S является более совершенным и эффективным, чем твердотельный накопитель SATA. MTE300S обеспечивает более высокую скорость без ущерба для энергопотребления ваших ультратонких устройств. Твердотельный накопитель MTE300S длиной всего 30 мм идеально подходит для ультрабуков, легких ноутбуков, планшетов и портативных игровых ПК. Твердотельный накопитель MTE300S тоньше и легче обычных жестких дисков и обеспечивает вашему компьютеру столь необходимый прирост мощности при одновременной экономии места!
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Накопитель SSD M.2 2230 Transcend 512GB MTE300S (TS512GMTE300S) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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