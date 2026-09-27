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SSD Накопитель SSD 2.5" Patriot 1.0TB P220 (P220S1TB25) купить в Москве
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Накопитель SSD 2.5" Patriot 1.0TB P220 (P220S1TB25)

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Накопитель SSD 2.5&quot; Patriot 1.0TB P220 (P220S1TB25) - фото 1
Накопитель SSD 2.5&quot; Patriot 1.0TB P220 (P220S1TB25) - фото 2
Накопитель SSD 2.5&quot; Patriot 1.0TB P220 (P220S1TB25) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
480
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  • Накопитель SSD 2.5&quot; Patriot 1.0TB P220 (P220S1TB25) - фото 2
  • Накопитель SSD 2.5&quot; Patriot 1.0TB P220 (P220S1TB25) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 300 руб. 
Начислим 261 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 600501
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Накопитель SSD 2.5" Patriot 1.0TB P220 (P220S1TB25)
16 300 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Patriot Memory
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
480
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х19х1
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD 2.5" Patriot 1.0TB P220 (P220S1TB25)

С вместимостью 1 ТБ вы сможете хранить все важные файлы, мультимедию и игры, наслаждаясь высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжелых приложений. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.

Отзывы о товаре Накопитель SSD 2.5" Patriot 1.0TB P220 (P220S1TB25)




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Характеристики
Бренд
Patriot Memory
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
500
Развернуть
Максимальный ресурс записи (TBW)
480
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
С вместимостью 1 ТБ вы сможете хранить все важные файлы, мультимедию и игры, наслаждаясь высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжелых приложений. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD 2.5" Patriot 1.0TB P220 (P220S1TB25) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 16300 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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