Накопитель SSD Micron 7450 PRO 1.92TB NVMe U.3 (15mm) OEM (MTFDKCC1T9TFR-1BC1ZABYY)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
1920
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
6800
Скорость записи, Мб/с
2700
Максимальный ресурс записи (TBW)
3650
Энергопотребление
16.6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
115 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 626054
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
от 1000 до 10000
Объем SSD (диапазон)
от 1.3 до 2 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 2500 до 3500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 5000 до 7000
Форм-фактор
2.5"
Объем
1920
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
6800
Скорость записи, Мб/с
2700
Максимальный ресурс записи (TBW)
3650
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
16.6
Страна производитель
Сингапур
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
50
Описание товара Накопитель SSD Micron 7450 PRO 1.92TB NVMe U.3 (15mm) OEM (MTFDKCC1T9TFR-1BC1ZABYY)
Впечатляющая производительность для наиболее ресурсоемких рабочих нагрузок системы хранения на настольном ПК или рабочей станции. Обеспечивает оптимизированную для рабочих станций производительность чтения/записи. Производительность твердотельного накопителя Micron 7450 PRO позволяет процессору тратить меньше времени на ожидание и больше — на вычисления.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Теги товара: 2.5", TLC, 2.5", PCIe 4.0 x4, TLC, PCIe 4.0 x4, PCIe 4.0 x4, 2.5", PCIe 4.0 x4, TLC, 2.5", PCIe 4.0 x4, TLC, 2.5", PCIe 4.0 x4, 2.5", TLC, PCIe 4.0 x4, TLC, 2700, 2.5", TLC, 2.5", PCIe 4.0 x4, TLC, 2.5", 1920 ГБ
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 123 140 руб.30785 руб. в СплитНакопитель SSD Intel DC P4610 3.2Tb (SSDPE2KE032T801)
-
В наличииЦена 126 420 руб.31605 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung PM897 960GB (MZ7L3960HBLT-00A07)
-
В наличииЦена 136 180 руб.34045 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 870 EVO 4TB (MZ-77E4T0B/EU)
-
В наличииЦена 138 680 руб.34670 руб. в СплитНакопитель SSD Solidigm S4620 Series SATA 2.5" 1.92TB (SSDSC2KG0...
-
В наличииЦена 139 540 руб.34885 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 4Tb 870 EVO 2,5" (MZ-77E4T0BW)
-
В наличииЦена 141 180 руб.35295 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 1.92TB PM9A3 (MZQL21T9HCJR-00A07)
-
В наличииЦена 142 000 руб.35500 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung PM893 1.92TB (MZ7L31T9HBLT-00A07)
-
В наличииЦена 143 640 руб.35910 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston 1920GB 2.5" SATA 3 (SEDC600M/1920G)
-
В наличииЦена 160 780 руб.40195 руб. в СплитТвердотельный накопитель SSD 2.5" 8Tb (8000GB) Samsung SATA III ...
-
В наличииЦена 177 450 руб.44363 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung Enterprise PM883 3.84Tb (MZ7LH3T8HMLT-000...
-
В наличииЦена 187 470 руб.46868 руб. в СплитНакопитель SSD NVME M.2 2280 1600GB SNV5420-1600G SYNOLOGY
-
В наличииЦена 191 630 руб.47908 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung Enterprise PM9A3 960GB (MZ1L2960HCJR-00A0...
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
от 1000 до 10000
Объем SSD (диапазон)
от 1.3 до 2 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 2500 до 3500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 5000 до 7000
Форм-фактор
2.5"
Объем
1920
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
6800
Скорость записи, Мб/с
2700
Развернуть
Максимальный ресурс записи (TBW)
3650
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
16.6
Страна производитель
Сингапур
Впечатляющая производительность для наиболее ресурсоемких рабочих нагрузок системы хранения на настольном ПК или рабочей станции. Обеспечивает оптимизированную для рабочих станций производительность чтения/записи. Производительность твердотельного накопителя Micron 7450 PRO позволяет процессору тратить меньше времени на ожидание и больше — на вычисления.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Теги товара: 2.5", TLC, 2.5", PCIe 4.0 x4, TLC, PCIe 4.0 x4, PCIe 4.0 x4, 2.5", PCIe 4.0 x4, TLC, 2.5", PCIe 4.0 x4, TLC, 2.5", PCIe 4.0 x4, 2.5", TLC, PCIe 4.0 x4, TLC, 2700, 2.5", TLC, 2.5", PCIe 4.0 x4, TLC, 2.5", 1920 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Теги товара: 2.5", TLC, 2.5", PCIe 4.0 x4, TLC, PCIe 4.0 x4, PCIe 4.0 x4, 2.5", PCIe 4.0 x4, TLC, 2.5", PCIe 4.0 x4, TLC, 2.5", PCIe 4.0 x4, 2.5", TLC, PCIe 4.0 x4, TLC, 2700, 2.5", TLC, 2.5", PCIe 4.0 x4, TLC, 2.5", 1920 ГБ
Накопитель SSD Micron 7450 PRO 1.92TB NVMe U.3 (15mm) OEM (MTFDKCC1T9TFR-1BC1ZABYY) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD Micron 7450 PRO 1.92TB NVMe U.3 (15mm) OEM (MTFDKCC1T9TFR-1BC1ZABYY)