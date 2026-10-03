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SSD Накопитель SSD Micron 7450 PRO 1.92TB NVMe U.3 (15mm) OEM (MTFDKCC1T9TFR-1BC1ZABYY) купить в Москве
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Накопитель SSD Micron 7450 PRO 1.92TB NVMe U.3 (15mm) OEM (MTFDKCC1T9TFR-1BC1ZABYY)

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Накопитель SSD Micron 7450 PRO 1.92TB NVMe U.3 (15mm) OEM (MTFDKCC1T9TFR-1BC1ZABYY)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
1920
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
6800
Скорость записи, Мб/с
2700
Максимальный ресурс записи (TBW)
3650
Энергопотребление
16.6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
115 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626054
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Характеристики

Бренд
Micron
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
от 1000 до 10000
Объем SSD (диапазон)
от 1.3 до 2 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 2500 до 3500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 5000 до 7000
Форм-фактор
2.5"
Объем
1920
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
6800
Скорость записи, Мб/с
2700
Максимальный ресурс записи (TBW)
3650
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
16.6
Страна производитель
Сингапур
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
50

Описание товара Накопитель SSD Micron 7450 PRO 1.92TB NVMe U.3 (15mm) OEM (MTFDKCC1T9TFR-1BC1ZABYY)

Впечатляющая производительность для наиболее ресурсоемких рабочих нагрузок системы хранения на настольном ПК или рабочей станции. Обеспечивает оптимизированную для рабочих станций производительность чтения/записи. Производительность твердотельного накопителя Micron 7450 PRO позволяет процессору тратить меньше времени на ожидание и больше — на вычисления.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Micron 7450 PRO 1.92TB NVMe U.3 (15mm) OEM (MTFDKCC1T9TFR-1BC1ZABYY)




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Характеристики
Бренд
Micron
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
от 1000 до 10000
Объем SSD (диапазон)
от 1.3 до 2 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 2500 до 3500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 5000 до 7000
Форм-фактор
2.5"
Объем
1920
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
6800
Скорость записи, Мб/с
2700
Развернуть
Максимальный ресурс записи (TBW)
3650
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
16.6
Страна производитель
Сингапур
Описание
Впечатляющая производительность для наиболее ресурсоемких рабочих нагрузок системы хранения на настольном ПК или рабочей станции. Обеспечивает оптимизированную для рабочих станций производительность чтения/записи. Производительность твердотельного накопителя Micron 7450 PRO позволяет процессору тратить меньше времени на ожидание и больше — на вычисления.
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Отзывы


Накопитель SSD Micron 7450 PRO 1.92TB NVMe U.3 (15mm) OEM (MTFDKCC1T9TFR-1BC1ZABYY) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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